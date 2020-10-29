مانشستر يونايتد يكتسح لايبزيغ بخماسية في عرض هجومي مخيف

انتصر مانشستر يونايتد الإنكليزي بنتيجة عريضة أمام ضيفه لايبزيغ الألماني 5-صفر في الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الثامنة في دوري الأبطال.



وهو الفوز الثاني على التوالي لمانشستر يونايتد بعد الأول على باريس سان جيرمان 2-1 في الجولة الأولى.



وفضل مدرب مانشستر يونايتد النروجي أولي غونار سولشار الابقاء على لاعب الوسط الدولي البرتغالي برونو فرنانديش وراشفورد والوافد الجديد الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني على مقاعد البدلاء مفضلاً الاعتماد على الهولندي دوني فان دي بيك والفرنسي أنتوني مارسيال ومايسون غرينوود، قبل أن يدفع بالثاني مكان الأخير (63)، والأول مكان الهولندي (67).



وكاد لاعب الوسط البرازيلي فريد يمنح التقدم مبكراً لمانشستر يونايتد بتسديدة قوية من خارج المنطقة أبعدها الحارس المجري بيتر غولاتشي إلى ركنية (6).



ولم يتأخر يونايتد في افتتاح التسجيل حيث نجح غرينوود في هز الشباك الألمانية عندما تلقى كرة خلف الدفاع من الفرنسي بول بوغبا فتوغل داخل المنطقة وسددها بيسراه على يسار الحارس غولاتشي (21).

وكاد غرينوود يفعلها مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية ارتدت من الحارس غولاتشي (51).

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وكانت أخطر فرصة للضيوف رأسية للمدافع الفرنسي ابراهيما كوناتيه من مسافة قريبة أبعدها الحارس الاسباني دافيد دي خيا إلى ركنية (65).



وأنقذ غولاتشي مرماه من هدف ثان بتصديه لكرة من مسافة قريبة لمارسيال (71)، لكنه استسلم أمام راشفورد (74).



وعزز راشفورد بالهدف الثالث بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة (78)، وأضاف مارسيال الرابع من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه إثر عرقلته من المدافع النمسوي مارسيل سابيتسر (87)، قبل أن يختم راشفورد المهرجان بالهاتريك من تسديدة قوية من داخل المنطقة (90+2).



وفي مباراة أخرى في المجموعة الخامسة، نجح إشبيلية الإسباني بتخطي عقبة ضيفه رين الفرنسي بالفوز عليه 1-0.



وحقق بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" فوزا صعبا على الرغم من الفرص الكثيرة التي أهدرها لاعبوه امام مرمى السنغالي ألفريد غوميس، بالاضافة إلى العارضة التي أنقذت مرماه من هدفين محققين اثر تسديدة قوية "على الطاير" من منير الحدادي (6) والأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (79).



وانتظر إشبيلية حتى الدقيقة 55 لتسجيل الهدف إثر مجهود فردي من الارجنتيني ماركوس أكونيا حيث تلقى الكرة على صدره ومررها عرضية إلى داخل المنطقة للهولندي لوك دي يونغ الذي سددها داخل المرمى.



ويحتل إشبيلية المركز الثاني برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن تشيلسي، أما رين ففي المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.



المصدر: بي إن سبورت