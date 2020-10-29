شكرا لقرائتكم خبر عن علي غزال: أمتلك عرضًا جيدًا من الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد علي غزال، المحترف بصفوف فريق لاريسا اليوناني، أن الأزمات المادية التي تطارد الأندية اليونانية سبب رغبته في العودة إلى مصر.
وقال علي غزال في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: «هناك مشاكل مادية كبيرة بمعظم الأندية اليونانية، وأُفكر في التوقيت الحالي في العودة لمصر إن كان هناك عرض جيد»
وأضاف: «أي أحد يتمنَّي اللعب لمنتخب مصر، أنا موجود وبشارك، لكن لم يتواصل معي أي أحد للانضمام لقائمة المنتخب مؤخراً»
وختم حديثه قائلا: «أبذل قصارى جهدي من أجل التواجد في منتخب مصر الوطني وأحاول دوما الظهور بالشكل المميز فشرف لأي لاعب التواجد في منتخب مصر»
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الوضع في مصر
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اصابات
107,030
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تعافي
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وفيات
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