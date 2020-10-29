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شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات بيقلد نفسه.. شاهد نسخة قديمة ومبهرة لـ"هدف الوداد".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مهارة فائقة وإنهاء خرافى وهدفا سجل في الذاكرة الكروية قبل الشباك، ذلك الهدف الذى أحرزه نجم الأهلى حسين الشحات في صفوف فريق الوداد المغربى، وتحول إلى تريند على السوشيال ميديا، حيث أشاد الكثير باللاعب وقدرته على إحراز الهدف بتلك الصورة التي لم نراها كثيرا في ملاعبنا ولا تختلف كثيرا عن الملاعب الاوربية.
النجم حسين الشحات، أعاد نشر مقطع "فيديو" قديم لتسجيله نفس الهدف، بينما لم يوضح الفيديو المباراة والتوقيت الذى لعبت فيه، حيث لم يعلم نجم الأهلى ولكن نشر فقط إيموشن "قلب".
حسين الشحات
وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أشاد بهدف حسين الشحات، الذى أحرزه فى مرمى الوداد المغربى، خلال المباراة التى أقيمت بينهما، أمس الجمعة، باستاد القاهرة الدولى، مؤكدا أنها مهارة فائقة وإنهاء خرافى، ونشر عبر حسابه على تويتر هدف الشحات من زاوية خاصة، وأتبعها بتعليق: "مهارة فائقة وإنهاء خرافى من حسين الشحات".
حسين الشحات عبر تويتر
وصعد الأهلى لنهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربى بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التى جمعتهما أمس الجمعة، باستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.
وجاء صعود الأهلى للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضى بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته فى الفوز فى لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد، واقترب الأهلى كثيراً من استعادة الأميرة الافريقية بعدما فاز على بطل المغرب بخمسة أهداف فى مباراتى الذهاب والعودة.
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