الأولمبية تكرم محمد عصب وعبير عيسوى بالمنظمة العالمية للاعبين الأولمبيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قام مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب بتكريم لاعب كمال الأجسام محمد عصب الذي يستعد للمشاركة في بطولة مستر أولمبيا المقرر إقامتها في ولاية لاس فيجاس في الولايات المتحدة الأمريكية، حضر التكريم هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية و شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية و ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.
محمد عصب أحرز المركز السادس من قبل في بطولة العالم التي أقيمت في إسبانيا عام 2016 والمركز الخامس في البطولة التي أقيمت في الأردن في نفس العام ويستعد لخوض بطولتي رومانيا وإيطاليا قبل خوض بطولة مستر أولمبيا في لاس فيجاس بأمريكا تحت قيادة المدير الفني الإنجليزي نيل هيل في وزن 89 كيلو.
أعرب محمد عصب خلال التكريم عن شكره لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية على هذا الإهتمام والتشجيع على تحقيق الانجازات وأنه يعمل من أجل الحصول على لقب بطولة مستر أولمبيا بعد هذا الدعم الكبير والفترة الحالية سيعمل على التدريب بقوة من أجل رفع راية مصر.
كما تم تكريم عبير عيسوي لنجاحها في انتخابات عضوية المكتب التنفيذي لمنظمة اللاعبين الأولمبيين العالمية WOA في الانتخابات التي أجريت يوم 22 أكتوبر الجاري.
عبير عيسوي نجحت في الانتخابات التي أقيمت لإختيار ممثلان عن كل قارة بجانب الرئيس والسكرتير العام وأمين الصندوق حيث نجحت عن قارة إفريقيا مع السنغالي الحاج أمادو ديابا ، حيث أقيمت الانتخابات أون لاين لأول مرة.
حضر التكريم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.
أعربت عبير عيسوي عن شكرها لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على التكريم اليوم وفوزها في الانتخابات والذي يحملها مسئولية كبيرة وأن الفوز بهذا المنصب يزيد من المسئولية عليها وأنها تأمل أن تكون على قدر المسئولية ورفع إسم مصر عاليا.
عبير عيسوى
متحف الاولمبية
تكريم محمد عصب
حطب يكرم محمد عصب
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