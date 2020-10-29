شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تكرم محمد عصب وعبير عيسوى بالمنظمة العالمية للاعبين الأولمبيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قام مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب بتكريم لاعب كمال الأجسام محمد عصب الذي يستعد للمشاركة في بطولة مستر أولمبيا المقرر إقامتها في ولاية لاس فيجاس في الولايات المتحدة الأمريكية، حضر التكريم هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية و شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية و ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

تم خلال التكريم تسليم درع اللجنة الأولمبية وزيارة المتحف الأولمبي بمقر اللجنة الأولمبية المصرية والذي يرصد تاريخ مشاركات مصر في الدورات الأولمبية.

محمد عصب أحرز المركز السادس من قبل في بطولة العالم التي أقيمت في إسبانيا عام 2016 والمركز الخامس في البطولة التي أقيمت في الأردن في نفس العام ويستعد لخوض بطولتي رومانيا وإيطاليا قبل خوض بطولة مستر أولمبيا في لاس فيجاس بأمريكا تحت قيادة المدير الفني الإنجليزي نيل هيل في وزن 89 كيلو.

أعرب محمد عصب خلال التكريم عن شكره لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية على هذا الإهتمام والتشجيع على تحقيق الانجازات وأنه يعمل من أجل الحصول على لقب بطولة مستر أولمبيا بعد هذا الدعم الكبير والفترة الحالية سيعمل على التدريب بقوة من أجل رفع راية مصر.

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كما تم تكريم عبير عيسوي لنجاحها في انتخابات عضوية المكتب التنفيذي لمنظمة اللاعبين الأولمبيين العالمية WOA في الانتخابات التي أجريت يوم 22 أكتوبر الجاري. عبير عيسوي نجحت في الانتخابات التي أقيمت لإختيار ممثلان عن كل قارة بجانب الرئيس والسكرتير العام وأمين الصندوق حيث نجحت عن قارة إفريقيا مع السنغالي الحاج أمادو ديابا ، حيث أقيمت الانتخابات أون لاين لأول مرة. حضر التكريم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية. أعربت عبير عيسوي عن شكرها لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على التكريم اليوم وفوزها في الانتخابات والذي يحملها مسئولية كبيرة وأن الفوز بهذا المنصب يزيد من المسئولية عليها وأنها تأمل أن تكون على قدر المسئولية ورفع إسم مصر عاليا.

عبير عيسوى



متحف الاولمبية



تكريم محمد عصب