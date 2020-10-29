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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 29 / 10 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 29 / 10 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة أسوان والاتحاد السكندرى على ستاد كلية الشرطة ومباراة الإنتاج الحربى ومصر المقاصة على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري العام ، وحسم الاهلى بطولة الدوري لصالحه للمرة الخامسة على التوالي فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.موعد مباراة أسوان والاتحاد السكندرى
تقام مباراة أسوان والاتحاد السكندرى في الخامسة والنصف عصر اليوم الخميس على ستاد كلية الشرطة بالعباسية في مواجهة يدخلها تماسيح النيل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاسماعيلى بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر زعيم الثغر من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.
ويحتل أسوان المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 47 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثانى عشر برصيد 39 نقطة جمعها من 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل في 15 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.موعد مباراة الإنتاج الحربى ومصر المقاصة
تقام مباراة الإنتاج الحربى ومصر المقاصة في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة يدخلها الإنتاج الحربى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل مصر المقاصة مع سموحة سلبياً بنفس الجولة.
ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة جمعها من 33 مباراة فاز في 11 مباراة وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفًا فيما يحتل مصر المقاصة المركز التاسع برصيد 41 نقطة جمعها من 33 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 12 لقاءً وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدف.
القنوات الناقلة لمباريات الدوري
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الخميس من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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