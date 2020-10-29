شكرا لقرائتكم خبر عن على غزال: أدرس العودة إلى مصر فى الموسم القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علي غزال لاعب لاريسا اليوناني، أن عقده مع لاريسا اليوناني ينتهي بنهاية الموسم الحالى، وعن تجربته مع النادى أوضح: "كنت سعيد بتواجد مع النادى قبل أن تظهر المشاكل المالية لذا بدأت التفكير فى العودة إلى مصر فى الفترة القادمة".

قال خلال تصريحات تلفزيونية: "اللعب فى وسط الملعب هو المركز المفضل لي عن اللعب في مركز المساك واضطريت للعب في مركز المساك مع شوقي غريب بسبب الأزمة في خط الدفاع".

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أردف: "لم يتواصل معي أحد من جهاز منتخب مصر وأتمنى التواصل معي في الفترة القادمة وأعود إلى منتخب مصر، مضيفا: "قد يكون أمام جهاز المنتخب حسابات معينة في اختيارات اللاعبين لذا لم أكن ضمن حساباتهم".