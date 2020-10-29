على غزال: أدرس العودة إلى مصر فى الموسم القادم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علي غزال لاعب لاريسا اليوناني، أن عقده مع لاريسا اليوناني ينتهي بنهاية الموسم الحالى، وعن تجربته مع النادى أوضح: "كنت سعيد بتواجد مع النادى قبل أن تظهر المشاكل المالية لذا بدأت التفكير فى العودة إلى مصر فى الفترة القادمة".
قال خلال تصريحات تلفزيونية: "اللعب فى وسط الملعب هو المركز المفضل لي عن اللعب في مركز المساك واضطريت للعب في مركز المساك مع شوقي غريب بسبب الأزمة في خط الدفاع".
أردف: "لم يتواصل معي أحد من جهاز منتخب مصر وأتمنى التواصل معي في الفترة القادمة وأعود إلى منتخب مصر، مضيفا: "قد يكون أمام جهاز المنتخب حسابات معينة في اختيارات اللاعبين لذا لم أكن ضمن حساباتهم".
كان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني قد اختار 14 لاعبا لقائمة المنتخب الأولية لمواجهة توجة ، وهم الحارسان مهدي سليمان (بيراميدز )ومحمد بسام (طلائع الجيش )و عبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي ومحمد فاروق واحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز )ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن واحمد ابوالفتوح (سموحة ) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )واكرم توفيق (الجونة).
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