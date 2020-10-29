شكرا لقرائتكم خبر عن حسن نصر يتولى تدريب حراس بيراميدز بعد رحيل جهاز تشاتشيتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسن نصر مدرب حراس مرمى فريق الشباب بنادى بيراميدز، تصعيده للفريق الكروى الأولى، بعدما رحل الجهاز الفنى اليوم، الأربعاء، الكرواتى أنتى تشاتشيتش وجهازه الأجنبى المعاون، عن القيادة الفنية، بعد أن تمت إقالته من منصبه عقب الأخطاء التى ارتكبها الخواجة فى الفترة الماضية وأضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر، والمركز الثانى فى الدورى بعدما حسمه الزمالك، كما خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب.

ونشر حسن نصر عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، صورة مع حراس بيراميدز، شريف إكرامى وأحمد الشناوى والمهدى سليمان وأحمد دعدور، معلقًا عليها: "بداية جديدة مع الفريق الأول".

وأقام مسئولو بيراميدز حفل مصغر لتوديع الخواجة الكرواتى قبل انطلاق التدريب الجماعى الذى أقيم اليوم، على ملعب الدفاع الجوى، وقاد المران هانى سعيد المدير الرياضى، ومحمود فتح الله المدرب العام، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب والتى تجمع الفريقين مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك بعدما ضمن ذئاب الجبل المركز الرابع فى جدول المسابقة، وبيراميدز المركز الثالث.

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وكان مصدر أكد أن الإدارة فضلت التعاقد مع مدير فنى أجنبى لخلافة تشاتشيتش، لافتًا إلى أنه سيكون مدربًا لم يسبق له العمل فى الدورى المصرى من قبل، وأنه سيكون بمثابة مفاجأة للجميع، كما أنه سيتم الإعلان عنه بشكل رسمى فور الانتهاء من المفاوضات وتوقيع العقود.

وأضاف المصدر أن مسئولى بيراميدز لم يتحدثوا مع السويسرى رينه فايلر المدير الفنى السابق للنادى الأهلى، خاصة أنه تم تحديد خليفة المدرب الكرواتى، كما خرج بذلك إيهاب جلال المدير الفنى السابق لمصر المقاصة من حسابات بيراميدز بعد أن كان أبرز المرشحين إذا كان الاتجاه للمدرب المصرى.

وتعاقدت إدارة بيراميدز مع المدرب الكراوتى 27 ديسمبر الماضى أى منذ 9 أشهر و4 أسابيع ويوم واحد، بإجمالى 304 أيام.

واستطاع خلالها أن يقود الفريق فى 33 مباراة بمختلف البطولات، فاز في 21 وخسر في 9 وتعادل في 3 مباريات، من بينها 8 مباريات بالكونفدرالية، فاز في 5 وخسر 3، ولم يتعادل، وعلى مستوى البطولة المحلية قاد الفريق السماوى في 23 مباراة حقق الفوز فى 15 وخسر 5 مواجهات وتعادل فى 3 فقط، وفى كاس مصر لعب مباراتين فاز في واحدة و خسر الأخرى.