شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف مصابى الأهلى قبل مواجهتى الطلائع ونهائى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير، موقف إصابات النادى الأهلى الحالية وموقف اللاعبين من مواجهة طلائع الجيش ومواجهة نهائي بطولة أفريقيا.

وقال الإعلامى أحمد شوبير خلال تقديمة برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: "قفشة جاهز لمواجهة طلائع الجيش بعد المشاركة في جزء من المران، واللى أكيد موسيمانى مش هيدفع به وسيدفع باللاعبين الشباب واللى مش بتشارك وهيحافظ عليه".

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وأضاف شوبير: "محمد الشناوى لن يتواجد مع الأهلى أمام طلائع الجيش ويتم تجهيزه لنهائى دورى أبطال أفريقيا، وعلى معلول لسه أمامه ليوم الجمعة المقبل أو بعدها بشوية ولن يتواجد في مباراة طلائع الجيش والأهلى مش مستعجل عليه خالص وعلى في فورمة كويس تمنحه القدرة على المشاركة في أي وقت".

وتابع شوبير: "لو نهائي دورى أبطال أفريقيا يوم 6 نوفمبر ومتأجلش مستحيل رامى ربيعة يلحق المباراة، بينما محمد محمود لم يظهر حتى الآن في الأهلى منذ إجراء العملية، وكريم نيدفيد يجاهد من أجل العودة مرة أخرى للملاعب".

واختت شوبير: "سعد سمير أمامه أسبوعين ليكون جاهز بدنية وفنيا للعودة للملاعب ومحبش يدخل اليومين دول علشان التمرين قوى جدا وهو مش مقيد فمنتظر انتهاء بطولة أفريقيا للدخول مع الفريق".