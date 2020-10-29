شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: نادى الزمالك بيتهد لصالح قوى داخلية وخارجية ملهاش علاقة بالرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه يوجه رسالة للدولة وقياداتها بشأن الأوضاع الحالية، وما يحدث مع نادى الزمالك، متابعا: "نادى الزمالك هو الوطنية والكرامة من قبل ما أتولد من 1911 ويمتلك تاريخ عريق مثل الأهلي بالظبط، والأهلي والزمالك يمثلان هرمى الرياضة في أفريقيا ومصر، والزمالك يتعرض لمحاولة الهدم لصالح قوى داخلية وخارجية ليس لها علاقة بالرياضة.

وأضاف مرتضي منصور أنه تسلم النادي من ممدوح عباس وهاني العتال وفيه 600 جنيه ومديون حوالي بنص مليار وسددت كله بما فيها الوزارات واللاعيبة والجهات كلها، مضيفا : نادي الزمالك أصبح عالمي من ناحية المنشات وأمان للأعضاء وكان زمان فيه بانجو تحرشات، وعملت نادي نهري عالمي، عامل منشات رياضية تخدم المنتخبات صالات جيم وحمامات سباحة وملاعب خماسي وسلة ويد.

وأكمل رئيس الزمالك تصريحاته: وعملت قناة بقت صوت الزملكاوية وكانت المكافأة إن هشام حطب بعت جواب لحسن مصطفي عميل تميم اللي بيهدد مصر بنقل بطولة كأس العالم من مصر، هي مصر بتتذل ؟

وأكد مرتضي منصور أن هناك خطابات سيتم عرضها خلال ساعات بين هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وحسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، تتضمن سباب لمرتضي منصور والدولة، وأضاف مرتضي في تصريحات نشرها عبر صفحته الرسمية أنه قام بتسليم تلك الخطابات للنائب العام السابق، ولكن تم حفظ الشكوى لعدم معرفة الفاعل.

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وقال مرتضي منصور إن الحرب بدأت مرة أخرى علي الزمالك بمحاولة الوقيعة من أبو سنيدة الضابط القطري بين جمهور الزمالك والأهلي، مشيرا أن هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية تجاهل كل احكام القضاء وبيان مجلس النواب بعدم احقية اللجنة في معاقبتي، وقام بعزلي 4 سنوات ولم يكتفي بالامر بل قام بإيقاف برنامج زملكاوي لسان الزملكاوية، في الوقت الذي لم يتم معاقبة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة بعدما وجه السباب والشتائم له وللأهلي ولوالدة مرتضي منصور.

وقال مرتضي منصور إنه تحدث مع وزير الرياضة عقب عزله إلا أن الوزير طلب منه اللجوء للقضاء، قائلا: الوزير معذور لانه يمارس عليه إرهاب وضغط من ممدوح عباس وهاني العتال وهشام حطب.