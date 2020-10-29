طارق مجدى حكما لمواجهة أسوان والاتحاد وسعيد حمزة للمقاصة والإنتاج الحربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم حكام مباراتى الخميس بالدورى الممتاز على النحو التالي: أسوان والاتحاد طارق مجدى "حكم ساحة" ، حسن أبويوسف "مساعد أول"، محمد مجدي"مساعد ثان"، محمد ناصر "حكم رابع"، محمد الصباحى "حكم فيديو"، مصطفى الشهدى "مساعد حكم فيديو."
فيما تم إسناد مباراة الإنتاج الحربى ومصر للمقاصة للحكم سعيد حمزة "حكم ساحة"، حمدى عباس"مساعد أول"، أحمد عبد العزيز "مساعد ثان"، محمد فاروق "حكم رابع"، سيد شعبان"حكم فيديو"، عاطف حسين"مساعد حكم فيديو".
وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم مد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر المقبل بدلا من 4 نوفمبر، وذلك بناء على رغبة جميع الأندية الحاضرة لاجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد و مندوبى أندية الدورى الممتاز الذى عقد اليوم.
فى سياق مغاير، أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا للفيفا يخطره فيه بتفاصيل خارطة الطريق التى تتضمن الجمعية العمومية لتعديل اللائحة وموعد فتح باب الترشيح والانتخابات، وذكر اتحاد الكرة فى خطابه، أنه سيعقد اجتماع الجمعية العمومية لتعديل اللائحة يوم 10 نوفمبر، وفتح باب الترشيح يوم 15 من نفس الشهر، وينتظر اتحاد الكرة رد الفيفا بالموافقة ومنح الضوء الأخضر لتسويق اللائحة وإرسالها إلى الأندية قبل عقد اجتماع الجمعية العمومية، من جانب آخر أقر اتحاد الكرة شكل المسابقات فى الموسم المقبل على النحو التالى:
أولاً : القسم الثانى
يتكون من ثلاث مجموعات كل منها تتكون من 16 فريقا بإجمالى 48 فريقا ( الـ 36 فريقا + 12 فريقا الحاصلين على المركز الأول فى المجموعات الـ 12 بالقسم الثالث) وتقام بين كل مجموعة من المجموعات الثلاث دورى من دورين يصعد أول كل مجموعة إلى القسم الأول .
وينتهى قيد اللاعبين فى 21/11/2020 م، فيما تبدأ المباريات يوم 25/11/2020م .
ثانياً : القسم الثالث
يتكون من 178 فريقا ( 155 فريقا + 23 فريقا متأهلا من القسم الرابع ) ... يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة .. يصعد أول كل منها إلى القسم الثانى ..
وينتهى القيد فى 28/11/2020م، على أن تبدأ المباريات فى 30/11/2020م.
ثالثاً: القسم الرابع
يتكون من 352 ناديا + الأندية المنضمة حديثاً توزع على المجموعات حسب الموقع الجغرافى .. وينتهى القيد فى 30/11/2020 م ، لتبدأ المباريات فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2020 م.
رابعاً : تخصيص مجموعة لسيناء
تشجيعاً لمشاركة الأندية فى جنوب وشمال سيناء وتوسيع قاعدة الممارسة تماشياً مع سياسة الاتحاد وأهدافه سوف يتم تخصيص مجموعة بالقسم الثالث إعتباراً من موسم 21/22 يصعد الأول منها مباشرة إلى القسم الثانى.
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