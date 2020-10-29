شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مجدى حكما لمواجهة أسوان والاتحاد وسعيد حمزة للمقاصة والإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم حكام مباراتى الخميس بالدورى الممتاز على النحو التالي: أسوان والاتحاد طارق مجدى "حكم ساحة" ، حسن أبويوسف "مساعد أول"، محمد مجدي"مساعد ثان"، محمد ناصر "حكم رابع"، محمد الصباحى "حكم فيديو"، مصطفى الشهدى "مساعد حكم فيديو."

فيما تم إسناد مباراة الإنتاج الحربى ومصر للمقاصة للحكم سعيد حمزة "حكم ساحة"، حمدى عباس"مساعد أول"، أحمد عبد العزيز "مساعد ثان"، محمد فاروق "حكم رابع"، سيد شعبان"حكم فيديو"، عاطف حسين"مساعد حكم فيديو".

وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم مد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر المقبل بدلا من 4 نوفمبر، وذلك بناء على رغبة جميع الأندية الحاضرة لاجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد و مندوبى أندية الدورى الممتاز الذى عقد اليوم.

فى سياق مغاير، أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا للفيفا يخطره فيه بتفاصيل خارطة الطريق التى تتضمن الجمعية العمومية لتعديل اللائحة وموعد فتح باب الترشيح والانتخابات، وذكر اتحاد الكرة فى خطابه، أنه سيعقد اجتماع الجمعية العمومية لتعديل اللائحة يوم 10 نوفمبر، وفتح باب الترشيح يوم 15 من نفس الشهر، وينتظر اتحاد الكرة رد الفيفا بالموافقة ومنح الضوء الأخضر لتسويق اللائحة وإرسالها إلى الأندية قبل عقد اجتماع الجمعية العمومية، من جانب آخر أقر اتحاد الكرة شكل المسابقات فى الموسم المقبل على النحو التالى:

أولاً : القسم الثانى

يتكون من ثلاث مجموعات كل منها تتكون من 16 فريقا بإجمالى 48 فريقا ( الـ 36 فريقا + 12 فريقا الحاصلين على المركز الأول فى المجموعات الـ 12 بالقسم الثالث) وتقام بين كل مجموعة من المجموعات الثلاث دورى من دورين يصعد أول كل مجموعة إلى القسم الأول .

وينتهى قيد اللاعبين فى 21/11/2020 م، فيما تبدأ المباريات يوم 25/11/2020م .

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ثانياً : القسم الثالث

يتكون من 178 فريقا ( 155 فريقا + 23 فريقا متأهلا من القسم الرابع ) ... يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة .. يصعد أول كل منها إلى القسم الثانى ..

وينتهى القيد فى 28/11/2020م، على أن تبدأ المباريات فى 30/11/2020م.

ثالثاً: القسم الرابع

يتكون من 352 ناديا + الأندية المنضمة حديثاً توزع على المجموعات حسب الموقع الجغرافى .. وينتهى القيد فى 30/11/2020 م ، لتبدأ المباريات فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2020 م.

رابعاً : تخصيص مجموعة لسيناء

تشجيعاً لمشاركة الأندية فى جنوب وشمال سيناء وتوسيع قاعدة الممارسة تماشياً مع سياسة الاتحاد وأهدافه سوف يتم تخصيص مجموعة بالقسم الثالث إعتباراً من موسم 21/22 يصعد الأول منها مباشرة إلى القسم الثانى.