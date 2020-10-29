شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع الهدف الكونغولى لإنبى والدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك حقيقة التفاوض مع مهاجم كونغولى يُدعى انتوني موبوي، بعدما ربطت عدد من التقارير الصحفية بين هذا الاسم والزمالك خلال الساعات الأخيرة، ليؤكد المصدر لليوم السابع إن النادى الأبيض لا يعلم أي شئ عن هذا اللاعب ولم يتم الدخول في أية مفاوضات لضمه نافيا تلك التقارير المنتشرة فى الساعات الماضية بشكل تام.

وأشارت التقارير الصحفية المنتشرة إلى أن اللاعب يعد نجم منتخب الكونغو الأوليمبي وإن الزمالك رصد مبلغ 200 ألف دولار لضمه في صفقة انتقال حر بعدما وصل القاهرة، من أجل الانضمام إلى إنبي ثم دخل الإسماعيلي في المفاوضات معه لضمه إلى جانب الزمالك وهوا ما نفاه مسئولو النادى الأبيض بشكل تام موضحين عدم صحة تلك التقارير المنتشرة.

ونجح الزمالك مؤخرا فى الفوز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعت بينهما مساء الإثنين الماضى، على ستاد القاهرة، لينجح فى حصد وصافة الدورى الممتاز، هذا الموسم، برصيد 71 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 50 هدفًا واستقبل 27 هدفًا، فيما احتل بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل 52 هدفًا واستقبل 31 هدفًا، علمًا بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة ويتبقى لبيراميدز لقاء وحيد وحال فوزه على المقاولون فى الجولة الأخيرة وخصم ثلاث نقاط من أبناء ميت عقبة سيواصل الأبيض تواجده فى المركز الثانى وبذلك حسم الأبيض وصافة الدورى، بعدما حسم الأهلى اللقب رسميًا للمرة 42 فى تاريخه والخامسة على التوالى.