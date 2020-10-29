شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صالح يشارك فى كأس العالم لتنس الطاولة بالصين نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك أحمد صالح لاعب منتخب تنس الطاولة رجال فى منافسات كأس العالم، والتى تقام بالصين نوفمبر المقبل، والتى يشارك فيها الأبطال الأوائل الـ20 على مستوى العالم، ويمثل المنتخب فى البطولة من السيدات دينا مشرف فقط.

ومن المقرر أن يرافق أحمد صالح فى رحلته إلى الصين ماجد عاشور المدير الفنى لمنتخب الرجال، على أن يدخل الثنائى حجر صحى فور الوصول إلى الصين، للتأكد من سلامتهم قبل مخالطة باقى اللاعبين المقرر مشاركته فى البطولة.

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وغادرت دينا مشرف رفقة مدربها الأجنبى إلى الصين يوم 20 أكتوبر الجارى ودخلت حجرا صحيا من المقرر أن يستمر 14 يوما، وتشارك فى البطولة يوم 8 نوفمبر المقبل.

وقرر الاتحاد الدولى لتنس الطاولة تأجيل بطولة مصر الدولية التى كان من المقرر إقامتها الشهر المقبل بشرم الشيخ لمنتخبات الناشئين والناشئات لأكتوبر من العام المقبل بسبب فيروس كورونا، ولضمان سلامة وحماية كل الوفود والدول التى ستشارك فى البطولة ومن بينها الدولة المضيفة مصر .

وأكد معتز عاشور، رئيس الاتحاد المصرى لتنس الطاولة، أن الاتحاد الدولى قرر تأجيل البطولة نظرا للظروف الحالية والوضع الحالى لفيروس كورونا فى مختلف دول العالم، على أن تقام البطولة العام المقبل فى شهر أكتوبر.