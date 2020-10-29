شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد على: ننتظر رد الفيفا على خارطة الطريق لانتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جمال محمد على، عضو اللجنة الخماسية فى اتحاد الكرة، أنه سيتم توجيه الدعوة خلال الأيام المقبلة لأعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على أن يقام اجتماع لأعضاء الجمعية العمومية طارئ قبل يوم 15 نوفمبر المقبل لاعتماد اللائحة، وقال جمال محمد على فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير، إنه تم إرسال خارطة الطريق لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة إلى الاتحاد الدولى ولا يزال اتحاد الكرة ينتظر الرد من الفيفا.

وأضاف جمال محمد على أنه تم إرسال مواعيد مقترحة لعقد اجتماعين للجمعية العمومية لاتحاد الكرة، الأولى قبل يوم 15 نوفمبر لإقرار اللائحة، والثانية قبل يوم 15 ديسمبر المقبل لانتخاب مجلس جديد وفقا لما سيراه الاتحاد الدولى "فيفا"، والذى يتضمن الموافقة على المواعيد المقترحة أو التعديل عليها.

من ناحية أخرى قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم مد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر المقبل بدلا من 4 نوفمبر، وذلك بناء على رغبة جميع الأندية الحاضرة لاجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد ومندوبى أندية الدورى الممتاز الذى عقد اليوم.

فى سياق مغاير، أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا للفيفا يخطره فيه بتفاصيل خارطة الطريق التى تتضمن الجمعية العمومية لتعديل اللائحة وموعد فتح باب الترشيح والانتخابات، وذكر اتحاد الكرة فى خطابه، أنه سيعقد اجتماع الجمعية العمومية لتعديل اللائحة يوم 10 نوفمبر، وفتح باب الترشيح يوم 15 من نفس الشهر، وينتظر اتحاد الكرة رد الفيفا بالموافقة ومنح الضوء الأخضر لتسويق اللائحة وإرسالها إلى الأندية قبل عقد اجتماع الجمعية العمومية.