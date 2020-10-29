شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 28 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد اليوم الأربعاء الموافق 28/10/2020 الكثير من الأخبار الرياضية الهامة ، منها تاجيل نتصفيات افريقيا للشباب ، و رفض الأولمبية استلام تفويض الزمالك لعمومية الكروكيه ، و قرار وزارة الرياضة بإيقاف تنفيذ حكم بطلان لائحة الزمالك ، و تجديد الفريق الأبيض لحازم إمام موسمين .

وزارة الرياضة :الطعن على حكم مركز التسوية بشأن لائحة الزمالك يوقف التنفيذ فوراً

صرحت الإدارة القانونية بوزارة الشباب والرياضة أن الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 15 لسنة 3 ق لسنة 2019 من مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى والقاضى بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1/6/2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادى الزمالك المعدلة وما يترتب على ذلك من آثار، غير نهائي وغير واجب النفاذ لحين استنفاذ طرق الطعن المقررة قانونا ، ومن ثم فلا وجوب لتنفيذه لحين فوات المدة القانونية للطعن عليه أواستنفاذ طرق الطعن

رسمياً تشاتشيتش يرحل عن بيراميدز.. وهانى سعيد وفتح الله يقودان التدريب

رحل اليوم، الأربعاء، الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عن القيادة الفنية لفريقه، بعد أن تمت إقالته من منصبه عقب الأخطاء التى ارتكبها الخواجة فى الفترة الماضية وأضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر، والمركز الثانى فى الدورى بعدما حسمه الزمالك، كما خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب.

بيراميدز يستثنى فتح الله من قرار إقالة الجهاز الفني

ستثنى مسئولو نادى بيراميدز محمود فتح الله المدرب العام، من قرار إقالة الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، والذى تم الاتفاق على إقالته من منصبه عقب الأخطاء التى ارتكبها الخواجة فى الفترة الماضية وأضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر، والمركز الثانى فى الدورى بعدما حسمه الزمالك، كما خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب.

المادة 92 مكرر تمنح الزمالك حق إيقاف قرار بطلان اللائحة خلال 40 يوما

كشف مصدر قانونى وخبير بلوائح اللجنة الأوليمبية أن الزمالك من حقه الاستئناف على حكم مركز التسوية والتحكيم الذى صدر صباح اليوم ببطلان لائحة نادى الزمالك، مما سيؤدى لإيقاف الحكم بشكل فورى.

أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا للفيفا يخطره فيه بتفاصيل خارطة الطريق التى تتضمن الجمعية العمومية لتعديل اللائحة وموعد فتح باب الترشيح والانتخابات، وذكر اتحاد الكرة فى خطابه، أنه سيعقد اجتماع الجمعية العمومية لتعديل اللائحة يوم 10 نوفمبر، وفتح باب الترشيح يوم 15 من نفس الشهر، وينتظر اتحاد الكرة رد الفيفا بالموافقة ومنح الضوء الأخضر لتسويق اللائحة وإرسالها إلى الأندية قبل عقد اجتماع الجمعية العمومية.

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تأجيل تصفيات أفريقيا للشباب لمدة شهر

تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم خطابًا بتأجيل تصفيات بطولة شمال أفريقيا لمدة شهر، وأكد دكتور جمال محمد على نائب رئيس الاتحاد أن اتحادات المغرب والجزائر وليبيا طلبت تأجيل التصفيات لشهر ديسمبر، وأضاف المشرف العام على منتخب الشباب أن هناك مهلة منحت للاتحاد التونسى لمدة أسبوع لتأكيد الموافقة النهائية على الاستضافة للبطولة.

اللجنة الأولمبية ترفض استلام تفويض الزمالك لحضور عمومية الكروكية

رفض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية إستلام تفويض نادي الزمالك لحضور الجمعية العمومية لاتحاد الكروكية المقرر لها يوم 30 أكتوبر بسبب توقيع التفويض من مرتضى منصور نظرا لصدور قرار بوقفه لمدة أربعة سنوات وعزله من رئاسة النادي ، تفويض نادي الزمالك صدر لشريفة الفار عضو مجلس إدارة النادي ولكن موقع من مرتضى منصور.

الزمالك يعلن رسميا التجديد لـ حازم إمام موسمين

جدد حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقده مع القلعه البيضاء لمدة موسمين جديدين حيث يمتد عقده حتى عام 2022 .وعقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، جلسة مع اللاعب تم خلالها التوقيع على العقود الجديدة، حيث أعرب اللاعب عن سعادته بالتجديد لناديه الذي تربى فيه، وأنه سيبذل قصارى جهده ليكون عند حسن ظن الجميع، موجها الشكر إلى المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، وأمير مرتضى المشرف على الكرة.

فيفا ومعسكر المنتخب يمنعان تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشف مصدر باتحاد الكرة، عن أنه جهاز المنتخب بقيادة حسام البدرى يرفض فكرة تأجيل مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم 6 نوفمبر المقبل باستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، بعدما ترددت أنباء عن تأجيلها لوقت لاحق.

الأهلي يؤكد عدم قانونية مشاركة أحمد فتحى في نهائي أفريقيا بعد مد فترة القيد

أوضح مسئولو النادي الأهلي موقف أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق من المشاركة في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا المقرر اقامتها يوم 6 نوفمبر المقبل، وذلك بعد قرار اتحاد الكرة بمد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر المقبل بدلا من 4 نوفمبر ، وذلك بناء على رغبة جميع الأندية الحاضرة لاجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد و مندوبي أندية الدوري الممتاز.

سلبية نتائج لاعبى المصرى من فيروس كورونا قبل مباراة وادى دجلة

أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، الجهاز الطبى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى بقيادة الدكتور محمود الشحات، بسلبية نتائج اختبار رابيد تيست، الذى خضع له جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى ومسئولى المهمات، قبل يومين من مباراة وادى دجلة والمقرر لها فى الثامنة مساء الجمعة المقبل على إستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.