بيراميدز يكشف حقيقة طلب الأهلى استعارة أحمد فتحى للمشاركة فى نهائى دورى الأبطال

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هانى سعيد المدير الرياضى لفريق بيراميدز حقيقة طلب الأهلى استعارة أحمد فتحى للمشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له 6 نوفمبر المقبل ولم يتحدد طرفه الآخر في انتظار لقاء الإياب بين الزمالك والرجاء المغربي.

وكان مسئولو النادى الأهلى أوضحوا موقف أحمد فتحى ظهير أيمن الفريق من المشاركة فى نهائى بطولة دورى أبطال افريقيا المقرر اقامتها يوم 6 نوفمبر المقبل، وذلك بعد قرار اتحاد الكرة بمد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر المقبل بدلا من 4 نوفمبر ، وذلك بناء على رغبة جميع الأندية الحاضرة لاجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد و مندوبى أندية الدورى الممتاز.

وقال مصدر مطلع بالنادى الأهلي: "اتحاد الكرة أكد أنه ليس من حق أحمد فتحى المشاركة فى نهائى دورى الأبطال رغم مد موعد فترة القيد الأولى.. القائمة الأولى يتم فيها قيد اللاعبين أصحاب العقود الممتدة وهو أمر لا ينطبق على فتحى إلا فى حالة تجديد عقده معنا وهذا الأمر لن يحدث ..وموسم أحمد فتحى ينتهى مع الأهلى بانتهاء مسابقة الدورى وليس أى بطولات أخري.. ولكن قرار المد سيسمح لنا بالابقاء على اللاعبين الذين ننوى بيعهم أو اعارتهم حتى انتهاء بطولة افريقيا والذين فى حالة عدم قيدهم حال استمرار الموعد القديم كانوا سيرحلون دون المشاركة فى نهائى أفريقيا".

ويجهز مسئولو النادى الأهلى أكثر من سيناريو لتدعيم الجبهة اليمنى فى الموسم المقبل بعد رحيل أحمد فتحى لنادى بيراميدز بنهاية الموسم الجارى، ويأتى فى مقدمة هذه الحلول الاعتماد على الظهير الشاب محمد هانى الذى يُعد اللاعب الأساسى حالياً فى هذه الجبهة حتى فى وجود أحمد فتحى كما يمتلك الاهلى أكثر من ورقة يمكن إستغلالها فى هذا المركز ومنها حسين الشحات وأكرم توفيق الذى سيعود للفريق بنهاية الموسم الجارى بعد إنتهاء إعارته للجونة ومعهم أحمد رمضان بيكهام لاعب دجلة والذى أنهى مسئولو القلعة الحمراء صفقة التعاقد معه خلال الاسابيع الماضية.