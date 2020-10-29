شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعتذر عن عدم إجراء مداخلة هاتفية مع شوبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المستشار تركي آل الشيخ، وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الاسباني، عن سبب عدم إجراؤه مداخلة هاتفة مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس مساء الاربعاء.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «اعتذرت اليوم عن مداخلتي مع الكابتن / احمد شوبير لظروف صحية طارئة».

وكان شوبير قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء عن استضتفة برنامجه عبر أون تايم لمكالمة آل الشيخ.