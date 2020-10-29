شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لوائح: حكم بطلان لائحة الزمالك ليس نهائيًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طلال عبداللطيف، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن حكم مركز التسوية والتحكيم الخاص ببطلان لائحة نادي الزمالك ليس نهائيًا وأنه من أول درجة.
وقال عبداللطيف، في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة «Ten»: «قرار بطلان لائحة نادي الزمالك غير نهائي وسيتم الطعن عليه من جانب مسؤولو القلعة البيضاء لأنه حكم أول درجة وهو ما أكدته اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة».
وأضاف: «من حق النادى، الطعن خلال 40 يوما من اليوم على حكم مركز التسوية والتحكيم وفقا للمادة 92 مكرر بلائحة النظام الاساسى من مركز التسوية.
وأوضح خبير اللوائح، أنه بموجب قرار 2/218 والذى ينص على أنه بمجرد الطعن بالاستئناف خلال 40 يوما يتم إيقاف حكم أول درجة .
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