شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لوائح: تعديل لائحة أي نادي يتم في جمعية عمومية «غير عادية» وليست «عادية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طلال عبداللطيف، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن تعديل اللائحة لأى نادي يجب أن يتم في جمعية عمومية غير عادية وليست عادية.

وقال عبداللطيف، في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة «Ten»: «مركز التسوية والتحكيم استند على البند 43 في لائحة الزمالك، وأى لائحة يتم تعديلها يجب أن تتم في جمعية عمومية غير عادية وإذا تمت في جمعية عمومية عادية تعد باطلة ومخالفة».

وأضاف: «مهام الجمعية العمومية غير العادية هي إعداد اللوائح، والمادة 43 في لائحة الزمالك تؤكد ذلك ولذلك أصبحت اللائحة غير مصدق بها على الإطلاق».