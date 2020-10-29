شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لوائح: قرار بطلان لائحة الزمالك متوقع لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طلال عبداللطيف، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن ما حدث اليوم في قرار مركز التسوية ببطلان لائحة نادي الزمالك يأتي بسبب وجود عوار في القوانين الرياضية.
وقال عبداللطيف، في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة «Ten»: «قرار مركز التسوية والتحكيم ببطلان لائحة الزمالك متوقع، وحذرت من فترة طويلة من وجود عوار في القوانين الرياضية ولكن لم يتحرك أحد».
وأضاف: «أى تعديل في لائحة أي نادي خلال الجمعية العمومية يعتبر باطلة وهذا منصوص عليه والجميع يعرفه وهو ما فعله الزمالك».
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