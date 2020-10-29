شكرا لقرائتكم جمال حمزة: ممكن لعيبة تبطل كورة لو شافت غضب الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى جمال حمزة نجم الزمالك السابق، أن بعض اللاعبين في التوقيت الحالي لو شافوا غضب الجمهور في الملعب "ممكن يبطلوا كورة"، هجوم السوشيال ميديا مُقارنةً باللي احنا شوفناه "ولا شئ"

وقال خلال تصريحات تلفزيونية: "هدف زيزو في مرمي الأهلي "درس" في سرعة التحوُّل من الحالة الدفاعية للهجومية"، موضحا: مباراة الرجاء صعبة والظروف التي مر بها الزمالك كانت صعبة ولكن لاعبي الزمالك عودتنا على الظهور بشكل قوي في المباريات ويكونوا رجالا في المباراة، وبنسبة 70% المباراة محسومة والرجاء ليس من الفرق التي ترعبنا سواء هي أو الوداد.

واضاف جمال حمزة: "أتمنى يكون الرجاء لديه مجازفة واندفاع هجومي لأن ذلك سيزيد من حماس لاعبي الزمالك في موقعة الإياب بنصف النهائي، متابعا: الزمالك عليه ترك الاستحواذ للرجاء المغربي لأنه سينزل المباراة بكل حماس ، والرجاء لديه مشكلة أنه لا يتدرب بانتظام في الفترة الأخيرة بسبب إصابات كوررونا في صفوف الفريق والزمالك عندما يدافع جيدا يكسب المباراة.

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وتابع: شخصية محمد أبو جبل شهدت نضوج وثقة في أدائه وهناك تنافس قوي بينه وبين محمد الشناوي على حراسة مرمى منتخب مصر".

أوضح: متعجب من أحمد حسن كوكا يقدم مستويات قوية مع الفرق التي لعب لها ويسجل أهداف صعبة وفي فرق كبيرة ولكن مع المنتخب لا يكون مؤثر.