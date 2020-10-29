شكرا لقرائتكم عصام مرعي: رحيل كارتيرون أفاد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعتبر عصام مرعي نجم الزمالك السابق، أن أشرف بن شرقي أفضل محترف في الزمالك خلال السنوات الأخيرة، وقال نجم الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع إبراهيم فايق: "رحيل كارتيرون أفاد الزمالك بعدما نجح الفريق في استقدام البديل المناسب رغم غضب البعض في البداية".

وأوضح مرعي أن عواد حصل على فرصته في الزمالك لكنه لم يكن موفقًا وهذا طبيعي أن يحدث مع اللاعبين، الصعوبة أن الفرصة في الزمالك لا تأتي مرتين.

وأكد مرعي أنه لن يعود للعمل في الزمالك إلا في مهمة الرجل الأول، موضحا أن قرار تأجيل مباراة الرجاء فيها شكوك بمجاملة الكاف للفريق المغربي.

وأشاد نجم الزمالك السابق أن محمود علاء والونش وطارق حامد وزيزو وبن شرقي أفضل العناصر في الزمالك في الفترة الأخيرة.

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وعن كهربا قال مرعي: "كهربا تألق مع الزمالك، وانتقاله للأهلي خطوة وقرار صعب يجب أن يبتعد عن المشاكل، لأن الفرق الكبيرة لا تمنح العديد من الفرص، إذا فصل عنه عن الأزمات سيتألق".

ويواجه نادي الزمالك نادي الرجاء المغربي في مباراة الإياب للدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

بعد أن حقق الزمالك فوزاً ثميناً في مباراة الذهاب في المغرب بنتيجة هدف مقابل لاشيء أحرز الهدف اللاعب المغربي المنتمي لصفوف مدرسة الفن أشرف بن شرقي في الدقيقة ١٨ من عمر المباراة ليقتنص فوز غالي في عقر دار الرجاء، ووضع الأبيض قدماً في المباراة النهائية التي ستقام في القاهرة في حال تأهل الفارس الأبيض.

المتوقع أن تكون مباراة العودة في غاية الصعوبة على الرغم من الفوز في مباراة الذهاب فيتبقى شوطاً ثانيا بالقاهرة ليتم حسم الفريق المتأهل، ويعتبر فريق الرجاء المغربي من الفرق القوية والصعبة، ويسعى كلا الفريقين للوصول إلى المباراة النهائية والفوز بالبطولة في مباراة حماسية مرتقبة من جماهير الفريقين، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.