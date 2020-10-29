باريس سان جرمان يستعيد التوازن.. ويخسر نيمار

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اسطنبول: استعاد باريس سان جرمان توازنه بفوز بشق النفس على مضيفه باشاك شهير التركي 2-صفر وخسر جهود نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا الأربعاء في اسطنبول في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة ضمن الدور الاول لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ويدين باريس سان جرمان، وصيف بطل النسخة الأخيرة، بفوزه الى مهاجمه الدولي الايطالي المعار من إيفرتون الإنكليزي مويس كين الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 64 و79.

وهي الثنائية الثانية على التوالي لكين بألوان سان جرمان بعد الاولى الاحد في مرمى ديجون (4-صفر) في الدوري المحلي، وهو كان عند حسن ظن مدربه الالماني توماس توخل الذي دفع به أساسيا في ظل غياب المهاجم الدولي الارجنتيني ماورو ايكاردي بسبب الإصابة.

وعوض باريس سان جرمان خسارته على أرضه أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي 1-2 في الجولة الاولى الثلاثاء الماضي، فيما مني باشاك شهير بخسارته الثانية على التوالي في المسابقة القارية التي يخوض غمارها للمرة الاولى في تاريخه، بعد سقوطه أمام لايبزيغ الألماني صفر-2 في الجولة الأولى الثلاثاء الماضي أيضا.

ويلعب مانشستر يونايتد مع ضيفه لايبزيغ لاحقا.

وعانى الفريق الباريسي الامرين بسبب غياب خمسة لاعبين أساسيين بسبب الإصابة هم إيكاردي ومواطنه لياندرو باريديس والاسباني خوان برنات والالماني يوليان دراكسلر والايطالي ماركو فيراتي، وانضم إليهم نيمار اليوم لتعرضه لإصابة في الفخذ الأيسر.

وشعر نيمار بآلام في فخذه دون أي احتكاك مع لاعبي الفريق المضيف في الدقيقة 18، وخرج إلى العلاج بعد دقيقتين قبل أن يعود الى الملعب دون أن يتمكن من إكمال المباراة ليترك مكانه للاسباني بابلو سارابيا (26).

ولعب حارس المرمى الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس دورا كبيرا في فوز باريس سان جرمان بتصدياته الرائعة لأكثر من فرصة لأصحاب الأرض.

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وكان أول تهديد في المباراة عبر كيليان مبامبي الذي توغل داخل المنطقة وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس فهمي ميرت غونوك (8)، وأخرى للارجنتيني أنخل دي ماريا من خارج المنطقة ابعدها الحارس الى ركنية لم تثمر (17).

وتألق نافاس في التصدي لتسديدة قوية للمدافع البرازيلي رافايل قبل أن يشتتها الدفاع (26).

وأهدر سارابيا فرصة سهلة لافتتاح التسجيل مطلع الشوط الثاني عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من مبابي سددها من 6 أمتار فوق العارضة (46).

وتصدى نافاس لتسديدة قوية للبوسني إدين فيشتشا (57).

ونجح كين في منح التقدم في افتتاح التسجيل بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية انبرى لها مبابي تابعها على يسار الحارس غونوك (64).

وتابع نافاس تألقه وأبعد تسديدة قوية من مسافة قريبة لدينيز توروج (71).

وأمَّن كين فوز باريس سان جرمان بإضافته الهدف الثاني عندما استغل كرة عرضية لسارابيا افلتت من قدم مبابي فهيأها لنفسه بيمناه واستدار وسددها بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى (79).

وأنقذ غونوك مرماه من هدف ثالث ىتصديه لتسديدة قوية للبديل البرازيلي رافينيا من خارج المنطقة (90).