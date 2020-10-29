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بيراميدز يؤكد فى بيان رسمى انقطاع علاقة تركى آل الشيخ بالنادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نادي بيراميدز عن حقيقة علاقته بسيادة المستشار تركي آل الشيخ في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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وجاء في البيان:

 

نادي بيراميدز أولا وأخيرا هو نادي مصري ويهدف إلى المساهمة في تطوير ورفعة الكرة المصرية وأن يكون له تأثيرا إيجابيا في مجال الاستثمار الرياضي داخل مصرنا الحبيبة، والنادي به عدد كبير من المستثمرين على رأسهم معالي سالم الشامسي.

 

وتؤكد إدارة نادي بيراميدز أن المستشار تركي آل الشيخ لا يملك أي حصة باسمه بين مستثمري النادي وأن علاقته انتهت تماما منذ نهاية الموسم الماضي ومع انتقال ملكية النادي لصالح الإدارة الحالية برئاسة معالي سالم الشامسي والذي يبذل جهدا ضخما مع الإدارة التنفيذية لوضع بيراميدز في مكانة لائقة والمنافسة على جميع البطولات.

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