شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 28/10/2020 الكثير من الأخبار الرياضية الهامة ، منها اعلان بيراميدز انقطاع علاقته بتركى ال شيخ ، و تجديد عقد حازم امام للزمالك، و بيان وزارة الرياضة بوقف تنفيذ حكم مركز التسوية لحين البت فى طعن الزمالك .

بيراميدز يؤكد فى بيان رسمى انقطاع علاقة تركى آل الشيخ بالنادى

كشف نادي بيراميدز عن حقيقة علاقته بسيادة المستشار تركي آل الشيخ في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

اتحاد الكرة يقرر مد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر المقبل بدلا من 4 نوفمبر ، وذلك بناء على رغبة جميع الأندية الحاضرة لاجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد و مندوبي أندية الدوري الممتاز الذي عقد اليوم.

وزير الرياضة يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك : اطمنوا و متخافوش ..فيديو

وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة رسالة إلى جماهير نادى الزمالك ، بعد قرار مركز التسوية و التحكيم ببطلان لائحة النادى ، حيث طمأنهم ، بأن فريق الكرة بعيدا عن القرارات الإدارية التي تشهدها القلعة البيضاء .

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رسمياً تشاتشيتش يرحل عن بيراميدز.. وهانى سعيد وفتح الله يقودان التدريب

رحل اليوم، الأربعاء، الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عن القيادة الفنية لفريقه، بعد أن تمت إقالته من منصبه عقب الأخطاء التى ارتكبها الخواجة فى الفترة الماضية وأضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر، والمركز الثانى فى الدورى بعدما حسمه الزمالك، كما خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب.

تأجيل تصفيات أفريقيا للشباب لمدة شهر

تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم خطابًا بتأجيل تصفيات بطولة شمال أفريقيا لمدة شهر، وأكد دكتور جمال محمد على نائب رئيس الاتحاد أن اتحادات المغرب والجزائر وليبيا طلبت تأجيل التصفيات لشهر ديسمبر، وأضاف المشرف العام على منتخب الشباب أن هناك مهلة منحت للاتحاد التونسى لمدة أسبوع لتأكيد الموافقة النهائية على الاستضافة للبطولة.

وزارة الرياضة :الطعن على حكم مركز التسوية بشأن لائحة الزمالك يوقف التنفيذ فوراً

صرحت الإدارة القانونية بوزارة الشباب والرياضة أن الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 15 لسنة 3 ق لسنة 2019 من مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى والقاضى بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1/6/2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادى الزمالك المعدلة وما يترتب على ذلك من آثار، غير نهائي وغير واجب النفاذ لحين استنفاذ طرق الطعن المقررة قانونا

الزمالك يعلن رسميا التجديد لـ حازم إمام موسمين

جدد حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقده مع القلعه البيضاء لمدة موسمين جديدين حيث يمتد عقده حتى عام 2022 .وعقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، جلسة مع اللاعب تم خلالها التوقيع على العقود الجديدة