شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور : أول تعليق علي قرارات مركز التسوية والتحكيم بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بيانا له منذ قليل علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " يؤكد خلالها إعلانه عن اول تعليق له علي قرارات مركز التسوية والتحكيم بإلغاء العمل بلائحة الزمالك .

ونشر مرتضي منصور علي فحته قائلا : بعد قليل أول تعليق بالصوت والصورة من المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، وسيتم إذاعة اللقاء بعد قليل ويتم نشر المستندات بعد اللقاء.



مرتضي منصور

وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قد أكد منذ ساعات إنه بصدد إصدار بيان بالصوت والصورة، بعد قليل، وكتبت الصفحة الرسمية لرئيس القلعة البيضاء عبر فيس بوك بعد قليل يصدر المستشار مرتضى منصور بيانا بالصوت والصورة للتعقيب على قرار بطلان لائحة النادى قائلا " قبل بطولة قارية كبرى ولأول مرة فى التاريخ نادى بلا رئيس بلا لائحة بلا قناة".

وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى حكما ببطلان لائحة نادى الزمالك التى تم اعتمادها فى عام 2019 وما ترتب عليها من آثار، فى الدعوى المرفوعة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، حيث كان ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق أقام الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 وتداولت بالجلسات حتى صدر الحكم اليوم ، وجاءت حيثيات حكم بطلان لائحة الزمالك فى الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضى.

أولا : قبول التدخل الهجومى من النادى المحتكم ضده شكلا وفى الموضوع بالرفض وإلزامه بمصروفات التدخل الهجومى وأتعاب المحكمين.

ثانيا : رفض الدفع المبدى من النادى المتدخل هجوميا بعدم اختصاص مركز التسوية والتحكيم المصرى.

ثالثا: رفض الدفع المبدى من النادى المتدخل هجوميا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.

رابعا: إلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1/6/2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك المعدلة وما يترتب على ذلك من آثار.

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خامسا: إلزام اللجنة الأولمبية المحتكم ضدها والنادى المتدخل هجوميا بالمصروفات شاملة الرسوم وأتعاب المحكمين فى الدعوى الأصلية مناصفة.

ويتضمن القرار كل ما يترتب عليه من آثار بما فيها بطلان الانتخابات التكميلية التى كانت قد عقدت وانتخب على إثرها كل من أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح فى عضوية مجلس الإدارة، وأشرف زكى كأمين صندوق، الذى تقدم باستقالته من منصبه فى وقت سابق لأسباب شخصية، وعلى ذلك يجب أن يعود الزمالك للعمل باللائحة القديمة التى تقضى بوجود رئيس ونائبين وأمين صندوق وخمسة أعضاء فى مجلس إدارة النادى.

وبدأ مسئولو اللجنة القانونية بنادى الزمالك اتخاذ خطوات الطعن على حكم مركز التسوية والتحكيم الذى صدر اليوم ببطلان اللائحة البيضاء، خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تمنح المادة 92 مكرر من النظام الأساسى لمركز التسوية والتحكيم الصادر من اللجنة الأوليمبية بموجب قرار 2/218 والذى يمنح الزمالك حق الطعن الذى يوقف القرار بشكل فورى.

ووفقا لخبراء اللوائح من حق الزمالك الطعن خلال 40 يوما على حكم مركز التسوية والتحكيم وفقا للمادة 92 مكرر بلائحة النظام الاساسى من مركز التسوية والتحكيم الصادر من اللجنة الاوليمبية بموجب قرار 2/218 والذى ينص على الآتى "بمجرد الطعن بالاستئناف خلال 40 يوما يتم إيقاف حكم أول درجة، كما للنادى الطعن بموجب دعوى البطلان وفقا لنص المادة 92 مكرر ب من القرار السابق".