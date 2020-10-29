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شكرا لقرائتكم خبر عن ايهاب عبد الرحمن لاعب منتخب القوى بعد التجديد للأهلى : شكرا للخطيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نجح النادى الأهلى في تجديد عقود الثلاثى إيهاب عبد الرحمن، مصطفى الجمل ، وحسن عبد الحواد ، لاعبو منتخب ألعاب القوى ، اليوم ، قبل البطولات النهائية المؤهلة لطوكيو 2021 ، حيث ان الثلاثى مرشح بقوة للحصول على بطاقة طوكيو .
ونشر إيهاب عبد الرحمن عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة تجمعه مع اللاعبين ، ومعهم محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى ، وعلق عليا :" ويبقى النادى الاهلى البيت الكبير والداعم والدافع الاول لنا
شكرا للكابتن محمود الخطيب وكل مجلس لادارة
شكرا لمنظومة النشاط الرياضى والادارة التنفيذية كلها
نعدكم بالقتال على كل الأراضى و الميادين ليبقى النادى الاهلى فى المقدمة دائما "
وقد شهدت جلسة التجديد ، توقيع عقود اللاعب الجديد محمد مجدى ، ليرتدى الرباعى التي شيرت الأحمر في البطولات المقبلة .
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد عقدت مؤتمرا صحفيا للإعلان عن رفع الإيقاف عن بطل ألعاب القوى ورمى الرمح إيهاب عبد الرحمن وخوضه المنافسات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021، بعد أن تدخلت اللجنة الأولمبية المصرية، وحيث كان اللاعب قد تعرض للإيقاف بعد ثبوت إيجابية العينة الخاصة به .
يذكر أن الأولمبية الدولية أعلنت تأجيل دورة الألعاب الأولمبية لتقام يوليو من العام المقبل، بدلا من يوليو الجارى، وذلك بسبب جائحة كورونا .
ايهاب عبد الرحمن
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