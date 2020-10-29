شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة خاصة للكرات العرضية في تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك فقرة خاصة علي هامش المران اليوم، في كيفية التعامل مع العرضيات ، وانهاء الهجمة بالشكل الأمثل، وشارك في هذه الفقرة بعض لاعبي الفريق ، واشرف عليها باتشيكو بنفسه ومعه مدحت عبدالهادي مدرب الفريق .

وحرص باتشيكو ومعاونوه علي توجيه بعض التعليمات للاعبين، وتصحيح بعض الأمور الفنية المعينة، فيما واصل حازم امام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له ، من قبل الجهاز الطبي للفريق من أجل تجهيزه للفترة المقبلة، استعدادا لمباراة الرجاء المقرر لها الاحد المقبل في إياب الدور قبل النهائي لدورى ابطال افريقيا.

في نفس السياق، وضع الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني برنامجا تأهيليا لعمر السعيد مهاجم الزمالك، يؤديه بالجمانيزيوم علي هامش المران اليوم بملعب النادي وذلك من أجل تجهيزه بشكل قوي استعدادا للمرحلة المقبلة.

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فيما أنتظم الثلاثي يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود علاء وعبدالله جمعة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وشارك الثلاثي في جزء من تدريبات الكرة، وفقاً للبرنامج الموضوع لهم، بالتنسيق بين الجهاز الفني والطبي للفريق، تمهيداً للمشاركة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

وخضع الثلاثي خلال الفترة السابقة لبرنامج تأهيلي وعلاجي ، بسبب الإصابات المختلفة التي عانوا منها ، كما عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة فنية و تحفيزية مع اللاعبين على هامش مران الفريق اليوم استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي المقرر لها الاحد المقبل في إياب الدور قبل النهائي لدورى ابطال افريقيا.