مرتضى منصور: هل أهاجر من مصر مع جميع الزملكاوية؟ هدمنا ليس لصالح الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عدة رسائل من خلال مقطع مرئي بثه عبر قناته على "يوتيوب" طالب خلاله جماهير ناديه ألا تحزن بعد القرارات التي اتخذت ضده وضد إدارته مؤخراً.

وقال مرتضى منصور :"أخاطب رئيس الجمهورية بكل أدب واحترام، أقول أنني تسلمت النادي وخزائنه ليس بها سوى 600 جنيه، بالإضافة إلى وجود دين وصل إلى نصف مليار جنيه".

وأضاف رئيس الزمالك :"قمت بسداد كافة الديون لكل الجهات وكل اللاعبين، النادي حالياً يتعرض للهدم، لكن ليس لصالح النادي الأهلي، يحدث ذلك لصالح جهات داخلية وخارجية".

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وتابع مرتضى منصور :"الزمالك لم يفز بدوري أبطال إفريقيا منذ 18 سنة، فهل طبيعي أن تصدر كل هذه القرارات ضدي وضد النادي واللائحة قبل أسبوع من مباراة مصيرية للفريق؟".

وأردف مرتضى :"هل المطلوب أن أهاجر مع جميع الزملكاوية من مصر؟ كل ذلك لأن هناك البعض يضجر بسبب أنني جعلت الزمالك مثل النادي الأهلي في كل شيء؟".

وأنهى مرتضى منصور قائلاً :"نادي الزمالك الآن بات بلا رئيس وبلا قناة وبدون لائحة، هل هناك نادي الآن؟ ما يحدث لا يرضي السيد رئيس الجمهورية، وبالتأكيد لا يُرضي الله".