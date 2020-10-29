هاتريك قياسي لراشفورد مع مانشستر يونايتد بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
حقق الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، أرقاماً قياسية عديدة بعد إحرازه لثلاثة أهداف في شباك مرمى لايبزيج الألماني بدوري أبطال أوروبا.
واكتسح مانشستر يونايتد نظيره لايبزيج بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وأصبح ماركوس راشفورد هو أول لاعب يسجل هاتريك لمانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا منذ روبين فان بيرسي في 2014.
وبات راشفورد هو ثاني لاعب يسجل ثلاثية كبديل بعد أولي جونار سولشاير الذي سجل 4 أهداف كبديل ضد نوتنجهام فوريست عام 1999.
ويعتبر مهاجم مانشستر يونايتد خامس لاعب يسجل ثلاثية كبديل في دوري أبطال أوروبا.
كما أن راشفورد أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل هاتريك بعد كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.
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