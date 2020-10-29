بيرلو: خسارتنا أمام برشلونة ستساعدنا على التطور

أكد اندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي أن فريقه سيستفيد من مواجهة برشلونة على الرغم من الخسارة بثنائية في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات دوري ابطال أوروبا.
وقال بيرلو في تصريحات عقب نهاية المباراة: "كنا نعرف اننا سنواجه مباراة صعبة أمام منافس معتاد علي اللعب في هذا المستوي، بينما نمتلك نحن العديد من اللاعبين الشباب".
وأضاف: " الخسارة أمام برشلونةستساعدنا على التحسن والتطور في اللقاءات المقبلة".
وأشاد بيرلو في تصريحاته باداء برشلونة خلال المباراة قائلاً: " نحن نتحدث عن فريق نجح لاعبوه في لمس الكرة 40 مرة داخل منطقة جزاءنا طوال اللقاء، لقد كانوا متفوقين بوضوح في عملية بناء اللعب".
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