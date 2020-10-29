كومان: تفوقنا علي يوفنتوس معظم فترات اللقاء والتوفيق لم يحالف جريزمان للتسجيل

أعرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه علي يوفنتوس الايطالي بهدفين دون رد ضمن منافسات دوري ابطال أوروبا.

وقال كومان في تصريحات عقب نهاية اللقاء: " تفوقنا علي يوفنتوس في معظم فترات المباراة، لعبنا

بشكل جيد ونجحنا في خلق العديد من الفرص للتسجيل".

وأضاف: " لعبنا بصورة أكبر في عمق الملعب وظهرنا بشكل أفضل ، وأتمني أن يستمر ذلك دون أن نتأثر بما يجري داخل النادي

في الوقت الحالي".

وعن أداء جريزمان في اللقاء قال كومان: " عليه ان يواصل العمل أكثر، لعب بشكل جيد لكن التوفيق لم يحالفه للتسجيل أمام يوفنتوس".

واتم المدير الفني للبلوحرانا تصريحاه قائلاً: " نعرف اننا نمتلك جودة كبيرة للاعبين الشباب في برشلونة، اظن ان الفريق يحاول اظهار افضل ما لديه وعلينا مواصلة العمل علي ذلك".