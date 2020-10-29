أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، حكام مباراتي اليوم الخميس في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري على النحو التالي: اسوان والاتحاد: طارق مجدي حكم ساحة حسن ابو يوسف ومحمد مجدي مساعدين محمد ناصر حكم رابع محمد الصباحي حكم فيديو مصطفى الشهدي حكم رابع. حكم رابع. الإنتاج الحربي والمقاصة: سعيد حمزة حكم ساحة حمدي عباس وأحمد عبد العزيز مساعدين محمد فاروق حكم رابع سيد شعبان حكم فيديو عاطف حسين مساعد حكم فيديو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طارق مجدي حكماً للقاء أسوان والاتحاد.. وسعيد حمزة للإنتاج والمقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.