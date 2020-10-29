مانشستر يونايتد يكتسح لايبزيج بخماسية في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق مانشستر يوناتيد الانجليزي فوزاً كاسحاً على ضيفه ريدبول لايبزيج الألماني بخماسية نظيفة، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

الشوط الأول

ظهر اليونايتد بصورة باهته معظم فترات الشوط الأول علي الرغم من تقدمه في النتيجة بعد أن سيطر الفريق الألماني على وسط الملعب معظم فترات الشوط.

ونجح ميسون جرينوود في اسغلال خطأ دفاعي فادح ليمنح فريقه التقدم في الدقيقة 21 من عمر اللقاء.

حاول لايبزيج تعديل النتيجة بعد التأخربالهدف الأول الا أن دفاعات مانشستر يونايتد كانت بالمرصاد.

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الشوط الثاني

اختلفت الأمور بشكل كبير في شوط اللقاء الثاني حيث ظهر اليونايتد أكثر فاعلية هجومية وسيطرة علي مجريات اللعب وهو مانجح الشياطين الحمر

في ترجمته الي فوز كبير.

ونجح ماركوس راشفورد في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 77، قبل أن يسجل بنفسه ثالث الاهداف في الدقيقة 81 .

وفي الدقيقة 87اضاف الفرنسي انتوني مارسيال الهدف الرابع من ركلة جزاء، قبل أن يسجل راشفورد ثالث اهداف "هاتريك" وخامس اهداف فريقه في المباراة بالدقيقة90.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد مانشستر يونايتد الي 6 نقاط في صدارة المجموعة بينما تجمد رصيد لايبزيج عند ثلاثة نقاط في المركز الثالث.