ليونيل ميسي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة امام يوفنتوس

ضاعف فريق برشلونة الاسباني تقدمه امام مضيفه يوفنتوس الايطالي، بتسجيل لهدف الثاني في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. ونجح ليونيل ميسي نجم برشلونة في تسجيل الهدف الثاني للبلوجرانا من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة. تسجيل الهدف الثاني للبلوجرانا من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة. وكان برشلونة قد أنهي الشوط الأول من عمر اللقاء متقدماً بهدف للفرنسي عثمان ديمبلي.

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