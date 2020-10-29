مانشستر يونايتد يسجل ثالث أهدافه أمام لايبزيج بدوري الأبطال

واصل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تألقه في المباراة التي تجمعه بلايبزيج الألماني، ونجح في تسجيل الهدف الثالث لتصبح النتيجة 3-0 في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. لتصبح النتيجة 3-0 في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. ونجح ماركوس راشفورد في تسجيل ثاني أهداف وثالث أهداف فريقه في الدقيقة 81، ليحسم اللقاء إكلينكياً لصالح الشياطين الحمر.

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