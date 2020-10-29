راشفورد يضيف الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في شباك لايبزيج

عزز فريق مانشستر يونايتد الانجليزي تقدمه أمام ضيفه ريدبول لايبزيج الألماني بتسجيل الهدف الثاني في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. ونجح ماركوس راشفورد في تسجيل الهدف الثاني ليونايتد بالدقيقة 77 من عمر اللثاء، بعد تمريرة من زميله البرتغالي برونو فيرنانديز. ليونايتد بالدقيقة 77 من عمر اللثاء، بعد تمريرة من زميله البرتغالي برونو فيرنانديز. وكان الشياطين الحمر أنهوا الشوط الأول للقاء متقدمين بهدف دون رد سجله ميسون جرينوود.

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