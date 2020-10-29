رسمياً.. أنتي تشاتشيتش يرحل عن تدريب بيراميدز

ابلغ مسئولو نادي بيراميدز الكرواتي أنتي تشاتشيتش رسمياً برحيله عن تدريب الفريق، دون الانتظار لانتهاء الموسم بعد خوض مباراة المقاولون الأخيرة بمسابقة الدوري يوم السبت المقبل. الدوري يوم السبت المقبل. وكان بيراميدز قد استقر على رحيل تشاتشيتش عقب خسارة نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية قبل أيام أمام نهضة بركان المغربي. قبل أيام أمام نهضة بركان المغربي. ومن المنتظر أن يقود محمود فتحي الله، الفريق يوم السبت المقبل في لقاء المقاولون، حيث يدفع بيراميدز بمجموعة من اللاعبين الشباب والناشئين في هذا اللقاء.

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