بيرلو | خططي لم تؤتي ثمارها، ونحتاج لمزيد من العمل من أجل الوصول إلى مستوى برشلونة!

أقرّ المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي “أندريا بيرلو” بأحقية الفوز الذي حققه برشلونة الإسباني عليهم مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وأعترف بيرلو أن خططه لم تؤتي ثمارها وذلك بسبب نقص الخبرة لدى لاعبيه، مؤكدًا انهم في حاجة إلى المزيد من العمل من أجل الوصول إلى مستوى برشلونة.

وخسر يوفنتوس بهدفين نظيفين على أرضه أمام برشلونة، لينفرد الأخير بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط تاركًا البيانكونيري ودينامو كييف في المركز الثاني والثالث على الترتيب برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وقال بيرلو في تصريحات لشبكة سكاي سبورت الإيطالية: “كنا نعلم أنه سيكون من الصعب علينا اللعب امام فريق يلعب كرة قدم جيدة، معتادًا على اللعب في مستويات عالية، بينما نحن مازلنا في حاجة إلى العمل”.

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وأضاف: “المباراة كانت مفيدة لنا كي ننمو ونتطور في المستقبل”.

وأكمل: “آمل أن يعود المزيد من اللاعبين قريبًا، لأنه ليس لدي العديد من الخيارات وأولئك الذين أبدأ بهم يضطرون للعب ما يقرب من 90 دقيقة مرتين في الأسبوع. هذا ليس بالأمر السهل بالنسبة لهم، خاصة عندما يكونون صغارًا وعديمي الخبرة”.

وتابع: “نحن بحاجة إلى أن نكون أسرع في الطريقة التي نحرك بها الكرة لخلق مواقف فردية، لكننا لم ننجح في ذلك الليلة”.

وأجاب بيرلو على سؤال “هل يفتقر خط وسط يوفنتوس إلى الجودة، خاصة بالمقارنة مع الفريق الذي كان لديهم مع بيرلو كلاعب؟”.. قائلاً: “كان لدينا لاعبون يتمتعون بخبرة دولية كبيرة، ولكن الآن الوضع أصبح مختلف المجموعة الحالية أصغر سنًا إلى حد كبير، لذا سيستغرق الأمر بعض الوقت للوصول بهم إلى هذا المستوى”.

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