أعلن الملجاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ترشحه لدورة جديدة لأنتخابات الاتحاد التي تجري في مارس المقبل.
قال أحمد أحمد عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) أنه فخور للغاية بما تم إنجازه علي المستوي القاري، ويود أن يشكر فريقه المعاون.
أضاف رئيس كاف “لقد تغيرت أشياء كثيرة في السنوات الأربع الماضية.. فخور بالعمل الذي أنجزه فريقي، كل الشكر لهم”.
وأوضح: “أشياء كثيرة تغيرت للأفضل.. فخور بما تم.. بعد عملية التفكير والتشاور، قررت الترشح لإعادة الانتخاب“.
يذكر أن أحمد أحمد تولى رئاسة كاف عام 2017، بعد فوزه بانتخابات رئاسة الاتحاد القاري، متفوقًا على منافسه الكاميروني عيسى حياتو، الذي استمر رئيسًا لكاف لمدة 29 عامًا.
أقرأ ايضًا
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد أحمد يُعلن ترشيحه لولاية ثانية في رئاسة الكاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.