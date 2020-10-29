أحمد أحمد يُعلن ترشيحه لولاية ثانية في رئاسة الكاف

أعلن الملجاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ترشحه لدورة جديدة لأنتخابات الاتحاد التي تجري في مارس المقبل.

قال أحمد أحمد عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) أنه فخور للغاية بما تم إنجازه علي المستوي القاري، ويود أن يشكر فريقه المعاون.

أضاف رئيس كاف “لقد تغيرت أشياء كثيرة في السنوات الأربع الماضية.. فخور بالعمل الذي أنجزه فريقي، كل الشكر لهم”.

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وأوضح: “أشياء كثيرة تغيرت للأفضل.. فخور بما تم.. بعد عملية التفكير والتشاور، قررت الترشح لإعادة الانتخاب“.

يذكر أن أحمد أحمد تولى رئاسة كاف عام 2017، بعد فوزه بانتخابات رئاسة الاتحاد القاري، متفوقًا على منافسه الكاميروني عيسى حياتو، الذي استمر رئيسًا لكاف لمدة 29 عامًا.

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