رونالد كومان: برشلونة الحقيقي ظهر أمام يوفنتوس، ووضعي لن يتغير بعد بارتوميو!

أشاد المدير الفني لنادي برشلونة “رونالد كومان” بالأداء الذي قدمه فريقه أمام يوفنتوس الإيطالي، في مباراة الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت مساء اليوم الاربعاء على ملعب آليانز ستاديوم في تورينو، وانتهت لصالحه بهدفين دون رد، ليعتلي صدارة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط و 7 أهداف.

وقال رونالد كومان في تصريحات ما بعد المباراة “أعتقد أننا قدمنا مباراة كبيرة أمام خصم صعب المراس مثل يوفنتوس، سيطرنا على المباراة منذ بدايتها، وخلقنا العديد من الفرص السانحة للتسجيل”.

وأضاف “أنا راض عن الأداء، لكن شيء واحد لم يكن جيدًا، يتعلق بكثرة إهدارنا للفرص، كان علينا حسم المباراة في وقت مُبكر وعدم الانتظار حتى الدقيقة الأخيرة لتسجيل الهدف الثاني”.

أداء ميسي

عن أداء ليونيل ميسي على مدار الـ 90 دقيقة وعلاقتهما، قال كومان إن عودة ميسي لتمرير الكرات الحاسمة لزملائه كان من أهم مكتسبات هذه المباراة، مضيفًا “ميسي صنع الهدف الأول لنا، ومرر العديد من التمريرات الهامة، وهذا يمنح المزيد من الثقة للفريق”.

واعترف كومان “لم يكن هناك أي توتر بيني وبين ليونيل ميسي على الإطلاق، بعد المباراة أخبرت ميسي بأنه كان عليه حسم المباراة منذ مدة، عندما يلعب ميسي بمستواه نخلق فرصًا أكثر للتسجيل، على أي حال، أن نفوز على فريق كبير مثل يوفنتوس بالطريقة التي جاء بها الفوز، فهذا أمر يدعو إلى التفاؤل”.

وواصل حديثه “نمتلك جودة عالية في الفريق بوجود لاعبين صغار السن، وبرشلونة الحقيقي الذي رأيناه في مباراة اليوم هو الذي نشاهده دائمًا في كامب نو، الفريق يحاول تقديم أفضل ما لديه، علينا مواصلة العمل”.

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وحلل كومان المباراة أكثر حين قال “عندما نلعب جيدًا نخلق الفرص، كنا متفوقين على يوفنتوس طوال المباراة، وجريزمان لم يحالفه التوفيق لتسجيل الأهداف، لكن عليه الاستمرار في العمل على نفسه خلال الفترة القادمة”.

وأضاف المدرب الهولندي “ليس من الجيد التحدث عن لاعب واحد بعينه، المهم هي المجموعة ككل، نحن لدينا نقص عددي في خط الدفاع، مع ذلك استطعنا الخروج بشباك نظيفة أمام يوفنتوس، كنا نريد التوقيع مع مدافع جديد ليكون لدينا 4 وليس 3 مدافعين”.

واستطرد “ركزنا على اللعب في العمق اليوم، ما سمح لنا بخلق العديد من الفرص، ودي يونج قدم مستوى جيد جدًا وساند الخط الخلفي بصفة مستمرة، أعتقد أنه قد يلعب هنا إذا غاب أحد المدافعين، هذه ربما أفضل مباراة لنا منذ بداية الموسم، وبيدري لاعب رائع وأظهر شخصية كبيرة رغم صغر سنه، وسيكون له مستقبل كبير في برشلونة، في الكلاسيكو لعب بيدري على اليمين، واليوم على اليسار وقام بعمل رائع رفقة جوردي ألبا بمراقبة كوادرادو”.

استقالة بارتوميو

عن استقالة رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو ، قال كومان “أتمنى ألا يؤثر ما يحدث داخل النادي من تغييرات على الفريق، لا أعتقد أن وضعي سيتغير بعد رحيل بارتوميو، أنا مدرب وأعمل للحصول على أفضل النتائج من أجل برشلونة. هل فوجئت باستقالته؟ لا أستطيع قول ذلك، بارتوميو وإدارته فعلوا ما يعتقدون أنه الأفضل بالنسبة للنادي”.

تجدر الإشارة إلى أن يوفنتوس افتقد لخدمات الأسطورة البرتغالية “كريستيانو رونالدو” بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من اصابته بفيروس كورونا، بالإضافة إلى غياب كل من “أليكس ساندرو وماتياس دي ليخت”.

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