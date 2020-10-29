ملخص مباراة مانشستر يونايتد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا “راشفورد يُذل الثيران بهاتريك”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة “مانشستر يونايتد ولايبزيج”، ضمن مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات، ضمن المجموعة الثامنة.

أقيمت مباراة مانشستر يونايتد ولايبزيج على ملعب “أولد ترافورد” في مدينة مانشستر الإنجليزية، بإدارة من الحكم السلوفيني “سلافكو فينسيتش”.

ونُقلت المباراة على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما نُقلت على قناة دازن 2 الألمانية، وقناة بي تي سبورت 2 البريطانية، وقناة بي إن سبورتس 11 الإنجليزية.

خطف النجم الإنجليزي “ماركوس راشفورد” الأضواء في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، فبعد ان كان لايبزيج متأخر بهدف دون رد امام مانشستر يونايتد دخل صاحب الـ22 عامًا ليُذل الثيران الحمراء بهاتريك (3 أهداف) في أقل من 20 دقيقة.

واكتسح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفه لايبزيج الألماني بخماسية نظيفة، لينفرد بصدارة المجموعة الثامنة والتي تضم “باشاك شهير” التركي، و”باريس سان جيرمان” الفرنسي.

وفُوجئ مشجعي فريقا “مانشستر يونايتد ولايبزيج” من نتيجة المباراة حيث لم يتوقعها اكثر المتفائلين من مشجعي الشياطين الحمراء ولا اكثر المتشائمين من انصار الثيران الحمراء.

وتقدم مانشستر يونايتد على لايبزيج بهدف نظيف احرزه “ماسون جرينوود” في الشوط الأول عند الدقيقة (21)، وظلت النتيجة على حالها حتى الدقيقة (75)، اي قبل دخول راشفورد بـ13 دقيقة.

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وحل راشفورد بديلاً لماسون جرينوود عند الدقيقة (62) ليتسلم ذمام الأمور، حيث سجل الهدف الثاني عند الدقيقة (76)، ولم ينتظر كثيرًا حتى عانق شباك لايبزيج من جديد ففي الدقيقة (78) عاد بهدفٍ ثالث، قبل ان يضيف “أنتوني مارسيال” الهدف الرابع عند الدقيقة (86).

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع أمضى ماركوس راشفورد على الهاتريك مسجلاً الهدف الخامس لفريقه في شباك الفريق الألماني.

وبهذ الفوز تصدر مانشستر يونايتد المجموعة برصيد 6 نقاط، وجاء في المركز الثاني باريس سان جيرمان برصيد 3 نقاط، وبنفس الرصيد حل لايبزيج في المركز الثالث، وتذيل إسطنبول باشاك شهير المجموعة دون رصيد.

والتالي ملخص مباراة مانشستر يونايتد ولايبزيج

مانشستر يونايتد 5-0 لايبزيج

???? ملعب أولد ترافورد (مانشستر-إنجلترا)

???? دوري أبطال أوروبا (الجولة 2 – المجموعة 8)

انتهت

أهلاً بكم في ملخص احداث مباراة “مانشستر يونايتد ولايبزيج” في إحدى قمم مباريات اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

تشكيلة مانشستر يونايتد | دافيد دي خيا – آرون وان بيساكا – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – لوك شو – نيمانيا ماتيتش – فريد – بول بوجبا – دوني فان دي بيك – ماسون جرينوود – أنطوني مارسيال.

????دكة بدلاء مانشستر يونايتد | دين هندرسون – فوسو منساه – أكسيل تاونزيبي – براندون ويليامز – تيدين مينجي – سكوت مكتومناي – برونو فيرنانديز – دانيال جيمس – خوان ماتا – أوديون إيجالو – إدينسون كافاني – ماركوس راشفورد.

تشكيلة لايبزيج | بيتر جولاكسي – ابراهيم كوناتي – دايوت أوباميكانو – مارسيل هاليستينبرج – بينجامين هينريش – كريتسوفر نكونكو – كيفن كامبل – أنخيلينو – داني أولمو – يوسف بولسن – إيميل فورسبيرج.

????دكة بدلاء لايبزيج | فيليب – جوسيب مارتينيز – إيريك مارتيل – لازار سامارديزيتش – تايلر أدامز – دينيس بوركوفسكي – هوانج هي تشان – جاستين كلويفرت – مارسيل سابتزير – جوشوا وسيتش – ألكسندر سورلوث.

“0 بداية المباراة..

“5 اول تهديد لمانشستر يونايتد عن طريق “فريد” الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها جولاكسي.

“9 مارسيال ينطلق بسرعة من الجهة اليمنى ويدخل منطقة الجزاء ليمرر كرة رائعة أبعدها دفاع لايبزيج قبل ان تصل إلى فان دي بيك.

“10 مرت اول عشر دقائق وما زال التعادل السلبي قائم وسط سيطرة من مانشستر يونايتد.

“14 لايبزيج بعيد تمامًا عن مستواه المعهود حتى الآن.

“21⚽ جوووووووووووووووووووووول – ماسون جرينوود يسجل هدف التقدم لمانشستر يونايتد.



“21 قصة الهدف | بول بوجبا ينطلق بسرعة من قلب منتصف الملعب ويمرر كرة بينية إلى جرينوود الذي سددها مباشرة بيسراه في مرمى جولاكسي.

“22 هدف مستحق لفريق مانشستر يونايتد.

“25 لايبزيج يخرج من مناطقه في هذه اللحظات لتهديد مرمى دي خيا.

“28 لا وجود لثغرات في دفاعات مانشستر يونايتد، دفاعهم منظم كما ينبغي ولايبزيج عاجز عن فعل اي شيء!

“30 ضربة حرة مباشرة لفريق لايبزيج من الجهة اليمنى..

“31 نكونكو يتولى تنفيذ الضربة الحرة ويرسلها عالية داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم يحتسب خطأ عكسي على أوباميكانو.

“32 أنخيلينو يسدد كرة تغير اتجاها ولكن دي خيا كان لها بالمرصاد.

“34????بطاقة صفراء على نيمانيا ماتيتش بعد ارتطام يده في وجه لاعب لايبزيج فورسبيرج.



“39 لا وجود لهجمات خطيرة على كلا المرميين خلال الدقائق القليلة الماضية.

“40 يتبقى خمس دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول وما زال مانشستر يونايتد متقدم على لايبزيج بهدف مقابل لا شيء.

“42 ضربة حرة مباشرة لصالح مانشستر يونايتد من الجهة اليسرى بعد اعاقة من الفرنسي نكونكو على مواطنه مارسيال.

“42 شو يتولى تنفيذ الضربة الحرة ويرسلها داخل المنطقة ولكن ماجواير يرتكب خطأ على مدافع لايبزيج لتضيع الكرة على اليونايتد.

“44 أنخيلينو يمرر كرة غريبة وغير مفهومة لتضيع هجمة كانت خطيرة لفريق لايبزيج.

“45 حكم المباراة يضيف دقيقة واحدة كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45+1 صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم اليونايتد على لايبزيج بهدف نظيف احرزه جرينوود.

“45 بداية الشوط الثاني

“46???? بطاقة صفراء على ظهير لايبزيج بينجامين هينريش.

“50 اوووووووه – بوجبا يمرر كرة مشابهة لتمريرة الهدف الاول وهذه المرة إلى مارسيال الذي فضل تمرير الكرة بدلاً من تسديدها مباشرة في المرمى لتضيع الهجمة على مانشستر يونايتد بعد رجوع المدافع هاليستينبرج الذي أنقذ الموقف.

“54 خطأ لصالح لايبزيج من الجهة اليمنى.

“55 لايبزيج لم يستفد من الضربة الحرة الاخيرة بعدما أبعدها دفاع مانشستر يونايتد.

“59 الكاميرا ترصد ماركوس راشفورد وهو يتلقى التعليمات تمهيدًا لدخوله كبديل في الدقائق القادمة.

“61 مارسيال يتوغل في دفاعات لايبزيج ويمرر كرة إلى فان دي بيك الذي وصل متأخرًا للكرة لتضيع الهجمة على اليونايتد.

“62???????? تبديلان دفعة واحد لمانشستر يونايتد بخروج ماسون جرينوود ودخول ماركوس راشفورد، وخروج نيمانيا ماتيتش ودخول سكوت مكتومناي.

“63???? التبديل الأول لفريق لايبزيج بخروج بينجامين هينريش ودخول سابيتزر.

“64 اوووووه دي خيا ينقذ اليونايتد من هدف محقق بعد رأسية قوية من ابراهيم كوناتي من مسافة قريبة جدًا للمرمى.

“66???? التبديل الثاني للايبزيج بخروج كريستوفر نكونكو ودخول ألكسندر سورلوث.

“68????التبديل الثالث لمانشستر يونايتد بخروج دوني فان دي بيك ودخول برونو فيرنانديز.

“69 ضربة حرة مباشرة لمانشستر يونايتد في مواجهة المرمى، فيرنانديز يتولى تنفيذها ويمررها مخادعة من فوق حائط الصد إلى مارسيال الذي فشل في لمس الكرة في المرمى لتصطدم في قدم الحارس جولاكسي ويبعدها الدفاع.

“72 لوك شو يرسل عرضية من الجهة اليسرى تصل إلى فيرنانديز على حدود منطقة الجزاء ليسددها مباشرة ولكن تألش من على قدمه لتخرج إلى ضربة مرمى.

“76 ⚽ جوووووووووووووووووووووول – ماركوس راشفورد يضيف الهدف الثاني لفريق مانشستر يونايتد من انفراد صريح بالمرمى.



“76 قصة الهدف | فيرنانديز يمرر كرة من قبل منتصف الملعب إلى راشفورد الذي انطلق بسرعة كبيرة مستغلاً المساحة الخالية في ظهر دفاعات لايبزيج ليسدد كرة متقنة على يسار الحارس.

“77????التبديل الثالث لفريق لايبزيج بخروج كيفين كامبل ودخول جاستين كوليفرت.

“78⚽ جوووووووووووووووووووووول -راشفورد يسجل الهدف الثالث! هدفين في ظرف دقيقتين للنجم الإنجليزي الشاب.

“78 قصة الهدف | سابتزير يفقد الكرة في منطقة خطيرة لتذهب إلى راشفورد الذي راوغ أوباميكانو ببراعة مسددًا كرة قوية جدًا لا تصد ولا ترد لتسكن شباك جولاكسي.

“81????????تبديلان دفعة واحدة لفريق مانشستر يونايتد بخروج بول بوجبا ودخول إدينسون كافاني، وخروج وان بيساكا ودخول أكسيل توانزيبي.

“83 اوووووه يا راشفورد ماذا فعلت بمدافعي لايبزيج، ماركوس راوغ أربع لاعبين بمهارة كبيرة قبل ان ترتد تسديدته من قدم المدافع.. لو سكنت تسديدته الشباك لكان هدفًا من طراز عالمي.

“85 ضربة جزاء لمانشستر يونايتد بعد اعاقة واضحة من مارسيل سابيتزر على أنتوني مارسيال.

“85???? بطاقة صفراء على مارسيل سابيتزر.

“86⚽ جوووووووووووووووووووووول – أنتوني مارسيال يتولى تنفيذ ضربة الجزاء ويسددها قوية في شباك جولاكسي.

“87 البديل سابيتزر تسبب في هدفين منذ دخوله!

“90 حكم المباراة يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“90+1⚽ جوووووووووووووووووووووول – راشفورد يسجل الهاتريك في أقل من 20 دقيقة! والخامس لمانشستر يونايتد.

“90+1 قصة الهدف | مارسيال يدخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ويمرر كرة إلى راشفورد الذي روض الكرة وسددها قوية في المرمى.

“90+3 صافرة نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد على لايبزيج بخماسية نظيفة.

مبروك لجماهير مانشستر يونايتد الفوز المستحق.

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