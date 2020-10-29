يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف مباراة مانشستر يونايتد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا، لإحدى قمم مباريات اليوم الاربعاء، ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات موسم 2021/2020.

أحرز ماركوس راشفورد ثلاثة أهداف قرب النهاية ليقود مانشستر يونايتد لسحق ضيفه رازن بال شبورت لايبزيج بخماسية نظيفة باستاد أولد ترافورد.

وتقدم يونايتد، الذي أشرك بول بوجبا منذ البداية وجلس راشفورد وبرونو فرنانديز على مقاعد البدلاء، في الدقيقة 21 عبر ميسون جرينوود بعد تمريرة بوجبا.

وشارك راشفورد بدلا من جرينوود في الدقيقة 63 وحسم المباراة بعدما تسبب الفريق الألماني في عدة مشاكل لصاحب الأرض.

وتلقى مهاجم إنجلترا تمريرة من فرنانديز وهز الشباك من وضع انفراد في الدقيقة 74 لكن تم احتساب الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بعد قرار مساعد الحكم بوجود تسلل على لاعب يونايتد.

وجعل راشفورد النتيجة 3-صفر عندما خطف الكرة من مارسيل زابيتسر وراوغ دايوت أوباميكانو ليهز الشباك.

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وأضاف أنطوني مارسيال الهدف الرابع من ركلة جزاء.

وأكمل راشفورد الثلاثية في غضون 29 دقيقة بعدما تلقى تمريرة مارسيال ليضعها في المرمى.

ويملك يونايتد ست نقاط من مباراتين فى صدارة المجموعة الثانية.

إليكم فيديو أهداف مباراة مانشستر يونايتد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

هدف تقدم مانشستر يونايتد “جرينوود”

هدف اليونايتد الثاني “ماركوس راشفورد”

هدف اليونايتد الثالث “ماركوس راشفورد”

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