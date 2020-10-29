يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف يوفنتوس وبرشلونة فى دوري أبطال أوروبا، فى قمة مباريات اليوم الاربعاء 28 أكتوبر 2020، بالجولة الثانية من المجموعة السابعة.

أجتاح برشلونة مضيفه يوفنتوس بثنائية مع الرأفة بعقر داره بتورينو، فى قمة مباريات اليوم الاربعاء.

وغاب عن صفوف السيدة العجوز نجمه البرتغالي “كريستيانو رونالدو” الذي تعرض للاصابة بفيروس كورونا “كوفيد 19” يوم 13 أكتوبر الجاري حينما كان يشارك مع المنتخب البرتغالي، وغاب مباراتين في الدوري الإيطالي ضد كروتوني وفيرونا والمباراة الأول لفريقه في دوري أبطال أوروبا أمام دينامو كييف و التي فاز فيها يوفنتوس 2-0.

وخاض برشلونة الإسباني اليوم أول مباراة له في حقبته الجديدة بعد استقالة رئيس النادي المثير للجدل جوسيب ماريا بارتوميو ، والذي تولى رئاسة النادي الكتالوني منذ يناير 2014 وحتى استقالته أمس الثلاثاء من رئاسة النادي بعد فترة عصيبة أدت لجمع أكثر من 20 ألف توقيع من أعضاء النادي لإجراء اقتراع على سحب الثقة من بارتوميو ومجلسه.

وقدم ميسي ورفاقه عرضا قويا اليوم في محاولة لمحو آثار الهزيمة 1-3 أمام ريال مدريد يوم السبت الماضي في الكلاسيكو الأول للدوري الإسباني هذا الموسم.

وعاد الفريق الكتالوني بثلاث نقاط غالية إلى معقله في “كامب نو” بعدما حقق انتصارات ثمينا على يوفنتوس الذي فشل للمرة الرابعة على التوالي في هز شباك برشلونة خلال آخر أربع مباريات بينهما في دوري الأبطال.

وكان الفوز اليوم هو الثاني لبرشلونة مقابل تعادلين سلبيين في هذه المباريات الأربعة فيما يعود آخر فوز ليوفنتوس على برشلونة إلى عام 2017 عندما فاز عليه 3 / صفر بدور الثمانية للبطولة.

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ورفع برشلونة رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة وتجمد رصيد يوفنتوس عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.

وباغت برشلونة مضيفه بهدف مبكر على استاد “يوفنتوس” بمدينة تورينو حيث تقدم للضيوف اللاعب الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي في الدقيقة 14.

وشهد الربع ساعة الأخير من المباراة هجوما متبادلا من الفريقين حتى سجل ميسي هدف الاطمئنان للفريق في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وجاء الهدف من ضربة جزاء حصل عليها أنسو فاتي اثر تمريرة بينية من ميسي وضعته داخل منطقة الجزاء لكن البديل فيدريكو برنارديسكي أسقطه داخل منطقة الجزاء.

وسدد ميسي ضربة الجزاء على يمين الحارس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة لينتهي بعدها اللقاء بالفوز الثمين لبرشلونة.

إليكم فيديو أهداف يوفنتوس وبرشلونة فى دوري أبطال أوروبا

هدف تقدم برشلونة “ديمبلي”

هدف برشلونة الثاني من ضربة جزاء “ميسي”

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