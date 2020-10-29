يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف تشيلسي وكراسنودار فى دوري أبطال أوروبا، فى قمة مباريات اليوم الاربعاء 28 أكتوبر 2020، بالجولة الثانية من المجموعة الخامسة.

حقق تشيلسي فوزه الأول في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بتغلبه برباعية نظيفة على مضيفه كراسنودار الروسي.

وبعد تعادله في مباراته الأولى بدون أهداف مع أشبيلية، بدأ تشيلسي مباراته أمام كراسنودار المتحفظ ببطء وأهدر فرصة هائلة للتقدم عندما سدد جورجينيو في القائم من ركلة جزاء.

وتقدم فريق المدرب فرانك لامبارد في الدقيقة 37 بمساعدة الحظ عندما أفلتت تسديدة هدسون-أودوي الضعيفة من حارس كراسنودار ماتفي سفانوف ودخلت المرمى.

وكاد كراسنودار أن يدرك التعادل عندما سدد يوري جازينسكي في العارضة في الشوط الثاني لكن تشيلسي ضاعف تفوقه عندما هز فيرنر الشباك من علامة الجزاء في الدقيقة 76 بعد استبدال جورجينيو.

وأحرز النجم المغربي “حكيم زياش” هدفه الأول مع تشيلسي منذ انتقاله من أياكس أمستردام حين سدد كرة منخفضة في الشباك واختتم اللاعب الاميركي “بوليسيتش” الأهداف في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن فقد سفانوف تركيزه مرة أخرى.

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ويملك تشيلسي أربع نقاط من مباراتين في المجموعة الخامسة. ولدى كراسنودار نقطة واحدة.

إليكم فيديو أهداف تشيلسي وكراسنودار فى دوري أبطال أوروبا

هدف تقدم تشيلسي “هودسون أودوي”

هدف تشيلسي الثاني من ضربة جزاء “تيمو فيرنر”

هدف تشيلسي الثالث “حكيم زياش”

هدف تشيلسي الرابع “بوليسيتش”

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