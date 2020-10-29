بث مباشر | مشاهدة مانشستر يونايتد ولايبزيج في دوري ابطال اوروبا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لإحدى قمم مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا بين مانشستر يونايتد ولايبزيج، ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات موسم 2021/2020.

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا هذا المساء عند الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر الإنجليزية.

تبث مباراة مان يونايتد وريد بول لايبزيج على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، كما تنقل على قناة دازن 2 الألمانية، وقناة بي تي سبورت 2 البريطانية، وقناة بي إن سبورتس 11 الإنجليزية.

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تقام المباراة ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثامنة، والتي يتقاسم صدارتها لايبزيج واليونايتد بثلاث نقاط بعد تحقيقهما للفوز في الجولة الأولى أمام إسطنبول باشاك شهير وباريس سان جيرمان، وسيدير المقابلة الحكم السلوفيني “سلافكو فينسيتش” ويساعده كل من توماس كلانسنيك وجريجا كورديز.

ولم يسبق لمانشستر يونايتد مواجهة لايبزيج في أي مباراة قارية أو ودية، وترجع آخر مباراة يخوضها أمام فريق ألماني بمنافسات دوري أبطال أوروبا إلى عام 2015 عندما هزم فولفسبورج 1/2 وخسر منه 2/3 خلال دور المجموعات الذي ودعه أمام تسيسكا موسكو الروسي وبي اس في ايندهوفن الهولندي.

أما لايبزيج فقد لعب الموسم الماضي أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي، واستطاع هزيمته في مجموع مباراتي ذهاب وإياب ثمن النهائي.

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