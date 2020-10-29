بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس في دوري ابطال اوروبا لحظة بلحظة

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “برشلونة ويوفنتوس” في إحدى مباريات اليوم الأربعاء 28-10-2020 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

تُنقل مباراة “برشلونة ويوفنتوس” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق “عصام الشوالي”، كما تُنقل على قناة بي تي سبورت 3 البريطانية، وقناة سكاي سبورت أونو الإيطالية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب أليانز ستاديوم، بإدارة من الحكم الهولندي “داني ماكيلي”.

يدخل فريقا “برشلونة ويوفنتوس” المباراة وهم في أسوأ ظروف ممكنة، حيث لم يتذوق الأول طعم الفوز في الدوري الإسباني منذ 3 جولات، تعادل مع إشبيلية، وخسر امام خيتافي ريال مدريد، بينما تعادل الثاني امام “هيلاس فيرونا” في الدوري الإيطالي وذلك قبل تعادله امام كروتوني وروما والذي انتصفهما فوزًا إداريًا على “نابولي” بعد عدم حضور الاخير إلى الملعب بسبب ظروف قهرية “فيروس كورونا“.

وسيسعى صاحب الأرض “يوفنتوس” إلى تضميد جراحه المحلية بالفوز على “برشلونة” في دوري أبطال أوروبا للوصول إلى النقطة السادسة والانفراد بصدارة المجموعة.

ولم يتذوق يوفنتوس طعم الخسارة على أرضه في آخر 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا، وتلقى هدفين فقط في المواجهات الأربع.

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ويغيب عن صفوف يوفنتوس الأسطورة البرتغالية “كريستيانو رونالدو” بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من اصابته بفيروس كورونا، بالإضافة إلى غياب كل من “أليكس ساندرو وماتياس دي ليخت”.

على الجهة الأخرى، لن يتنازل لاعبو “برشلونة” عن الفوز لإظهار تماسكهم في أول مباراة بعد رحيل مجلس الإدارة بقيادة المغضوب عليه من قبل جماهير البلوجرانا “جوسيب بارتوميو“.

ويتوقع البعض ان فوز برشلونة على يوفنتوس سيعيد الفريق إلى المسار الصحيح، ولكن لن يتحقق ذلك بسهولة إذ فاز أبناء كومان في مواجهتين فقط من آخر 11 زيارة للفرق الإيطالية في دوري أبطال أوروبا، خسر 3 وتعادل 7.

ويفتقد برشلونة جهود كل من “فيليب كوتينيو وصامويل أومتيتي وأندريه تير شتيجن” للإصابة، بينما يغيب “جيرارد بيكيه” للإيقاف بعد تعرضه للطرد امام “فرينكفاروسي”.

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برشلونة 2-0 يوفنتوس

ملعب أليانز ستاديوم (تورينو – إيطاليا)

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