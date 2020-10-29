آخر قرارات بارتوميو قبل الرحيل..موافقة رسمية على المشاركة في دوري السوبر الأوروبي

هل يبصر الدوري السوبر الأوروبي النور بعد موافقة نادي برشلونة الإسباني على المشاركة في مشروع يصب في مصلحة الأندية الكبرى، بحسب ما أعلن رئيسه المستقيل جوسيب ماريا بارتوميو الثلاثاء.

تحوّلت الشائعات إلى حقيقة مع استدعاء بارتوميو وسائل الإعلام للإعلان عن إستقالته، فقد رمى الرئيس السابق قنبلة إعلامية صغيرة.

قال بارتوميو “وافق مجلس الإدارة قبل أمس (الإثنين) على قبول الشروط المسبقة للمشاركة في الدوري السوبر الأوروبي لكرة القدم بين الأندية”، موضحًا أن “قرار المشاركة في هذه المسابقة، يحتاج إلى التصديق من جمعية ممثلي سوسيوس (المشجعون – المساهمون) لبرشلونة“.

وهذا أول تأكيد رسمي لمشروع الدوري المغلق بين كبار أندية القارة العجوز.

وكانت الصحف البريطانية قد كشفت الأسبوع الماضي عن الخطوط العريضة لهذه البطولة. وأشارت “سكاي سبورت” في 20 الجاري إلى أن المفاوضات الخاصة بأنشاء هذه المسابقة التي ستنافس بطولات الاتحاد الأوروبي على غرار دوري الأبطال ويوروبا ليج، على وشك التحقق.

ومن المفترض أن تجمع هذه البطولة “السوبر” أفضل 18 ناديًا في البطولات الأبرز في أوروبا، مع اجراء مباريات فاصلة في نهاية كل موسم، على طريقة نظام التجمع الذي أقيم في أغسطس الماضي بين ثمانية أندية في دوري الأبطال الأخير في لشبونة، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

– “مسابقة شبح” –

يمكن لمشروع مماثل أن يصطدم بالعديد من المنتقدين: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الضامن لنظام أكثر جدارة، حيث يتعين على الأندية التأهل من خلال بطولاتها المحلية إلى المسابقات القارية.

ثم هناك المدافعون عن الأندية المتوسطة والصغيرة التي سيتم إقصاؤها على الأرجح من الدوري السوبر، أو تكون عاجزة عن الأستمرار بجدول مباريات مزدحم.

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفيرين قد استبعد في أغسطس الماضي في مقابلة مع فرانس برس فكرة الدوري السوبر “أي دوري سوبر بين 10، 12، 24 ناديًا سيصبح مملًا. عندما تستمعون إلى نشيد دوري الأبطال، تعرفون عما نتحدث، لا أرى كيف يمكن أن يكون ناجحًا، حتى لو حاولوا القيام بذلك”.

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رأي مماثل عبر عنه رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس في مقابلة مع فرانس برس الأربعاء “هذه المشاريع تحت الأرض تبدو جيدة فقد عندما تفكر فيها الساعة الخامسة صباحًا بعد ليلة تقضيها في الحانة”.

ردّ تيباس الثلاثاء فورًا على تصريحات الإداري الكاتالوني مغرّدًا على تويتر “لسوء حظ بارتوميو، يعلن في اليوم الأخير (من ولايته) المشاركة في مسابقة شبح تقود برشلونة إلى الخراب، وتؤكّد جهله في صناعة كرة القدم”.

– مشروع بـ6 مليار دولار –

يشكّل هذا المشروع المنبوذ من رؤساء روابط الدوريات، رافعة إقتصادية جدية لأندية تهاوت ميزانياتها في أزمة تفشي فيروس “كوفيد-19” بدءًا من الربيع الماضي.

بحسب “سكاي سبورت” يبلغ تمويل البطولة الجديدة 6 مليارات دولار أميركي، مضمونة من خلال تمويل حقوق البث التلفزيوني للحدث. يمكن لكل ناد تلقي “مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية” نتيجة مشاركته بحسب الصحف البريطانية.

أصرّ بارتوميو قبل مساء الثلاثاء “سيضمن الدوري السوبر الأوروبي أن يستمر النادي بالأنتماء إلى سوسيوس (الجماهير). نتفرد بكوننا لا نوزّع الأرباح، بل تُخصَّص للاستثمارات الرياضية والميراثية”، مضيفًا أن “النادي يتمتع بصلابة لا جدال فيها”.

وأعلن برشلونة مطلع الشهر الجاري أن خسائره بلغت 97 مليون يورو (114 مليون دولار أميركي) للموسم الماضي، فيما وصلت قيمة ديونه إلى 488 مليون يورو.

وكانت مشاريع اصلاح البطولات القارية محط جدل كبير في الأشهر الأخيرة، وذلك بعد نهاية عقود حقوق النقل التلفزيوني عام 2024، إذ تحاول أندية الطليعة الدفع نحو إنشاء بطولة نخبوية تنتقدها أندية أخرى وروابط الدوريات المحليات.

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