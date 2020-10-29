الامارات | تأهل «مهرة» و«الحبتور» إلى نهائي «كأس الهالوين للبولو»

شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل «مهرة» و«الحبتور» إلى نهائي «كأس الهالوين للبولو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهّل فريقا مهرة والحبتور إلى المباراة النهائية في كأس الهالوين للبولو، المزمع إقامتها يوم غدٍ، بعد تغلبهما في الدور قبل النهائي على كل من «هيسكث انكورا» و«جرين جيتس» على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند.

وقال بيان صحافي: «خطف فريق مهرة بقيادة راشد الحبتور فوزاً صعباً من منافسه العنيد فريق هيسكث انكورا بقيادة خالد العمران في الثانية الأخيرة من الشوط الاضافي بالهدف الذهبي، بعد تعادلهما في الوقت الاصلي بخمسة أهداف لكل منهما، وكانت المباراة قد شهدت ثلاث حالات تعادل 2 مقابل 2 ثم 3 مقابل 3 ثم 5 مقابل 5 أهداف. وفي المباراة الثانية حقق فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور فوزاً مستحقاً على منافسه فريق جرين جيتس بقيادة السعودي نور الخضرا، وبعشرة أهداف مقابل خمسة أهداف، بعد مباراة تساوت فيها كفة الفريقين في الشوطين الاول والثاني، فيما دانت السيطرة لفريق الحبتور مع بداية الشوط الثالث وحتى نهاية المباراة».

ويلتقي فريقا الحبتور ومهرة في الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم غدٍ على كأس البطولة، فيما يسبق المباراة لقاء تحديد المركز الثالث بين فريقي جرين جيتس وهيسكث انكورا عند الثالثة والنصف.

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