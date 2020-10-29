الامارات | صفوف بني ياس غير مكتملة قبل لقاء خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن صفوف بني ياس غير مكتملة قبل لقاء خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب بني ياس، الروماني دانيال إيسايلا، إن «صفوف فريقه غير مكتملة قبل مواجهة خورفكان، غداً، في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي». وأكد في مؤتمر صحافي، أمس، أن بعض اللاعبين غابوا عن التدريبات بسبب عدم الجاهزية، على غرار القائد فواز عوانة، وسلطان الشامسي، وجواو بيدرو، ومحمد حمدان الذي عاد بعد الحجر الصحي، لكنه ليس جاهزاً تماماً للمشاركة الرسمية». وأوضح المدرب الروماني أن مجريات المباراة تجبر المدربين على تغيير خطتهم، واللجوء إلى الخطة (ب)، وقال: «في كرة القدم من الصعب أن تتوقع ما قد يحدث خلال مجرياتها، لكل مباراة ظروفها، لذلك يجب أن تلجأ للخطة البديلة». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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