الامارات | اتحاد الطائرة يقرر إيقاف العملية الانتخابية

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يقرر إيقاف العملية الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن اتحاد الكرة الطائرة قرر، رسمياً، إيقاف إجراءات انتخابات الدورة 2020-2024، والمقرر إجراؤها 22 نوفمبر المقبل، وتعميم خطاب في الساعات المقبلة على جميع أندية الدولة. يأتي ذلك بعد قرار مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والذي قرر إيقاف الانتخابات، إلى أن يتم النظر في النزاع المرفوع من جانب اتحاد كلباء.

وكان مركز التحكيم قبل دعوى كلباء، التي يرفض فيها تصنيفه كنادٍ «مساند» بدل «عامل»، رغم أنه حظي بهذه الصفة في «العمومية»، التي أقيمت مارس 2019.

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ويحق للأندية «العاملة» التقدم بمرشحين في الانتخابات والتصويت، بينما لا تحظى «المساندة» بهذا الترشح والتصويت، وهي أندية: كلباء، المدام، الذيد، البطائح ومليحة.

وقال عضو لجنة انتخابات اتحاد الطائرة، المتحدث الرسمي، المستشار القانوني، حسن المرزوقي، لـ«الإمارات اليوم»: اللجنة جهة مستقلة، وانتخبتها الجمعية العمومية، وهي ملزمة بقرار مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، الذي لم يصلنا بشكل رسمي حتى الآن.

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